Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в России на 1,5 процента в 2017 году

Аналитика, Экономика и финансы Версия для печати

Всемирный банк прогнозирует 1,5-процентный рост валового внутреннего продукта России в 2017 году, увеличение ВВП на 1,7 процента в 2018 году и на 1,8 процентов в последующем году, чему будет способствовать повышение цен на сырьевые товары.

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Прогнозируемый рост ВВП в России идёт на смену сокращению российской экономики на 0,6 процента и на 3,7 процента, в 2016 году и в 2015 годах соответственно.

«Стабилизация цен на нефть и принятые властями меры — корректировка валютного курса, капитализация банковского сектора, а также вливание ликвидности — улучшили краткосрочную перспективу, помогли восстановить доверие и укрепить финансовую систему», — отмечается в опубликованном Всемирным банком 10 января ежегодном обзоре глобальных перспектив.

В Восточной Европе и Центральной Азии экономический рост, по прогнозам, составит до 2,4 процента в 2017 году, получив толчок как со стороны начавшей восстанавливаться России, так и других экспортёров сырьевых товаров.

В докладе говорится, региональная экономическая активность поддерживается стабилизацией цен на сырьё и принятием соответствующих политических мер, а также этому способствует снижение геополитической напряжённости, в частности, между Россией и Украиной.


Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский

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  1. ИВАН:
    13.01.2017 в 3:08 дп

    ЭТО ПОЛНАЯ СЖ0ПА !… ДОВЕСТИ СТРАНУ до такой разрухи что среди стран третьего мира мы занимаем последнее место по темпам роста !!!… ОБАМА ПРЕКРАТИ СУКА !!!

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