Россия демонстрирует свою огневую мощь: новая ракетная система «Тор» для защиты танков

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Россия продемонстрировала новое оружие для танков, которое позволяет уничтожать приближающиеся ракеты, стоящие на вооружении армий стран НАТО. На видеоролике опубликованном Министерством обороны России, показано, как  солдаты в зимнем камуфляже проводят стрельбы всепогодного тактического зенитно-ракетного комплекса «Тор», предназначенного для защиты зданий и сооружений от ракетных атак.

Кроме того, «Тор» может быть использован в бою для защиты техники от противотанковых ракет и даже способен выводить из строя американские управляемые авиационные бомбы с лазерным наведением Paveway, которые американская авиация применяла во время войны в Афганистане и Ираке.

Российские источники утверждают, что эти ракетные комплексы, в настоящее время развернутые в Беларуси, недалеко от российской границы, имеют вероятность поражения 80 процентов. Ракета была создана на Ижевском электромеханическом заводе, принадлежащем государственной компании Алмаз-Антей.

«Тор» пришел на смену одноименной ракете советских времен, разработанной в 1975 году, которая была предназначена для поражения крылатых ракет НАТО. Россия экспортировала устаревшие ракеты «Тор» в Иран, Египет, Венесуэлу  и даже Грецию, являющуюся членом НАТО.

Президент России Владимир Путин в последние годы инвестирует миллиарды долларов в модернизацию вооруженных сил страны, на фоне еще более «морозной» новой холодной войны, развернувшейся между Россией и США с союзниками Америки по НАТО, особенно Польшей и странами Балтии.

Мир с волнением ожидает инаугурации Трампа, которая должна состояться в пятницу в Вашингтоне. Дело в том, что избранный президент США высказывался за налаживание отношений с Москвой, а также нелицеприятно отзывался о НАТО. Так, в частности, в прошлые выходные он в очередной раз назвал этот военный альянс «устаревшим».

В то же время, многие европейские страны, особенно те, что когда-то состояли в возглавляемой Москвой Организации Варшавского договора, напуганы возрастающей агрессивностью «русского медведя».

Недавно выяснилось, что русские дислоцировали на своей военно-морской базе в Севастополе ряд современных зенитно-ракетных комплексов С-400., которые предназначены для уничтожения целей, летящих со скоростью до 4 км в секунду.


Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов

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