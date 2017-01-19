Россия демонстрирует свою огневую мощь: новая ракетная система «Тор» для защиты танков

Россия продемонстрировала новое оружие для танков, которое позволяет уничтожать приближающиеся ракеты, стоящие на вооружении армий стран НАТО. На видеоролике опубликованном Министерством обороны России, показано, как солдаты в зимнем камуфляже проводят стрельбы всепогодного тактического зенитно-ракетного комплекса «Тор», предназначенного для защиты зданий и сооружений от ракетных атак.

Кроме того, «Тор» может быть использован в бою для защиты техники от противотанковых ракет и даже способен выводить из строя американские управляемые авиационные бомбы с лазерным наведением Paveway, которые американская авиация применяла во время войны в Афганистане и Ираке.

Российские источники утверждают, что эти ракетные комплексы, в настоящее время развернутые в Беларуси, недалеко от российской границы, имеют вероятность поражения 80 процентов. Ракета была создана на Ижевском электромеханическом заводе, принадлежащем государственной компании Алмаз-Антей.

«Тор» пришел на смену одноименной ракете советских времен, разработанной в 1975 году, которая была предназначена для поражения крылатых ракет НАТО. Россия экспортировала устаревшие ракеты «Тор» в Иран, Египет, Венесуэлу и даже Грецию, являющуюся членом НАТО.

Президент России Владимир Путин в последние годы инвестирует миллиарды долларов в модернизацию вооруженных сил страны, на фоне еще более «морозной» новой холодной войны, развернувшейся между Россией и США с союзниками Америки по НАТО, особенно Польшей и странами Балтии.

Мир с волнением ожидает инаугурации Трампа, которая должна состояться в пятницу в Вашингтоне. Дело в том, что избранный президент США высказывался за налаживание отношений с Москвой, а также нелицеприятно отзывался о НАТО. Так, в частности, в прошлые выходные он в очередной раз назвал этот военный альянс «устаревшим».

В то же время, многие европейские страны, особенно те, что когда-то состояли в возглавляемой Москвой Организации Варшавского договора, напуганы возрастающей агрессивностью «русского медведя».

Недавно выяснилось, что русские дислоцировали на своей военно-морской базе в Севастополе ряд современных зенитно-ракетных комплексов С-400., которые предназначены для уничтожения целей, летящих со скоростью до 4 км в секунду.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (4 голосов, среднее: 4,00 из 5)

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