Европейский эксперт: в отношении России необходима добрая старая политика кнута и пряника

Уже в течение нескольких лет отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами, а также их союзниками по НАТО ухудшаются. В 2014 году Европейский союз ввел санкции против России. Москва использует агрессивную риторику и наращивает свое военное присутствие вблизи границ и территориальных вод стран НАТО, особенно в Балтийском море и восточной части Средиземного моря. Она также продемонстрировала свою готовность активно поддерживать мятежи, организованные с целью отделения тех или иных территорий, ранее принадлежавших странам-соседям России. Так, в 2014 году Россия аннексировала Крым, который являлся законной частью территории Украины.

Подпись к изображению: Российский президент Владимир Путин и бывший Верховный представитель ЕС по общей внешней политике и безопасности Хавьер Солана, Москва, 30 ноября 2016 года



Реакция Запада состояла в введении режима экономических санкций, установления визовых ограничений в отношении отдельных российских чиновников, и некоторого усиления военного присутствия НАТО в Центральной Европе. Ситуация остается крайне нестабильной. Уже имеются признаки отдельных элементов гибридной войны, включающей интенсивное использование пропаганды и кибератак. Следует признать, что экономические санкции также являются оружием в этой современной форме ведения боевых действий.

Очевидно, что стратегической целью Кремля является контроль или, по крайней мере, обеспечение нейтралитета стран ближнего зарубежья, которым Москва традиционно придает особое значение в обеспечении своей национальной безопасности. Важнейшей частью этих планов является недопущение любой ценой роста влияния НАТО. Действия Кремля также подтверждают, что Россия стремится вернуть себе статус мировой державы, современной империи, главенствующей на евразийском пространстве.

Все это порождает обоснованные опасения по поводу права на самоопределение и безопасность многих малых государств, особенно в Центральной Европе и на Кавказе. Как бы то ни было, напряженность, возникающая в связи с этими противоречащими друг другу интересами, потенциально способна перерасти в войну.

Политика кнута и пряника

Позиция России в этом конфликте вполне очевидна. Она подверглась резкой критике со стороны администрации президента Обамы, который ввел дополнительные санкции и назвал Россию не более чем региональной державой в связи с конфликтом на Украине. Нанеся оскорбление России, Белый дом, в то же время, отказался от идеи полномасштабной военной поддержки Украины. В результате получилось, что политика Вашингтона не содержала никаких позитивных стимулов, то есть пряника, но и кнут был весьма невелик.

На протяжении последних нескольких лет уровень связей между США и Россией фактически понизился до статуса второстепенных. Между Белым Домом и Кремлем в сущности не ведется никакого диалога. Встречи между двумя президентами в рамках международных саммитов были сведены к минимуму.

Позиция Европы в таких опасных обстоятельствах также является слабой. Странам ЕС не хватает координации в сфере внешней политики, а также военной мощи на уровне альянса. В результате, реакция Европейского союза на разворачивающуюся драму была вялой и половинчатой, а политическая инициатива оставалась за Москвой.

Совершенно очевидно, что в интересах Запада было бы помочь защитить суверенитет своих союзников в Центральной Европе и народов Кавказа. Однако, эта помощь не может быть основана на простом игнорировании России. Здесь необходима добрая старая политика кнута и пряника, причем и кнут, и пряник должны быть полноценными и убедительными. Пряник мог бы выражаться в признании претензий России на статус мировой державы и ее законных интересов, а кнут – в надежном военном сдерживании.

Слово «убедительный» в данном случае означает прежде всего, что другая сторона должна знать о том, что военные меры будут без колебаний реализованы, когда и если они потребуются.

Учитывая политическую ограниченность позиции и отсутствие у Европы достаточной военной мощи, канцлер Германии Ангела Меркель много сделала для налаживания отношений с Москвой. Позиция Германии по отношению к России остается непреклонной, но канцлер придает двусторонним связам первостепенное значение. В них присутствует одновременно и жесткость, и взаимное уважение.

Новая администрация США столкнется с большой ответственностью. Рекс Тиллерсон, назначенный на пост нового госсекретаря, говорил очень правильные вещи во время слушаний в Сенате при его утверждении на должность. Это вселяет надежду.

Впрочем, основная ответственность за европейскую безопасность, безусловно, лежит на самой Европе, прежде всего, на крупных европейских державах. Именно перед ними стоит задача сформировать систему скоординированной внешней политики и надежной обороны.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 3,00 из 5)

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