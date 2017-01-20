Анализ неопределённости экономической политики в России в 2016 году

Ранее уже обсуждался всплеск неопределённости в экономической политике Европы в 2016 году. Теперь предлагается анализ российского индекса.

Индекс неопределённости экономической политики России (среднегодовые показатели в привязке к 1994 году = 100)

Как показано на графике выше, в 2016 году продолжилась нисходящая тенденция коррекции индекса неопределённости экономической политики России — который достиг своего рекордно высокого за всё время уровня 180,4 в 2014 году — до 160 в 2015 году и 142,5 в 2016 году. Все данные приведены в привязке к 1994 году — первому году, по которому имеются данные по России. Тем не менее, даже при значении 142,5 индекс по-прежнему намного выше своего исторического среднего показателя 94,1.

Большая часть снижения неопределённости экономической политики в течение 2016 года пришлась на первые семь месяцев прошлого года, а затем индекс вырос во второй половине 2016 года и достиг пика 251,1 в декабре.

Проще говоря, в то время как пик кризиса 2014 года уже прошёл, вопросы относительно экономической политики России остаются, прежде всего из-за озабоченности по поводу устойчивости начинающегося восстановления экономики. Умеренность показателя неопределенности экономической политики на протяжении 2016 года, как представляется, тесно связана со следующими факторами:

Перспективы изменения цен на нефть;

Внешние геополитические потрясения (включая американские выборы, скачок сырьевого индекса в августе, сентябре, ноябре и декабре 2016 года и падение в октябре, в соответствии с перспективами Трампа).

Другими словами, относительная умеренность значений индекса, как представляется, отражает в основном влияние внешних факторов и не является следствием каких-то внутренних структурных реформ или изменений экономической политики.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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