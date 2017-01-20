Россия: военная модернизация и снижение «ядерного порога»

Россия сталкивается с серьезными трудностями в своем стремлении провести военную модернизацию, учитывая низкие цены на нефть, западные санкции и издержки, связанные с операциями на Украине и в Сирии. Несмотря на сложные условия, судя по всему, Москва намерена продолжать эту программу, в центре которой находится модернизация ядерных вооружений.

Последняя военная доктрина России, опубликованная в 2014 году, по-прежнему делает акцент на приоритности ядерного оружия в ее оборонной политике, заявляя: «Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение ядерного или других видов оружия массового поражения против нее или ее союзников, а также в случае агрессии с применением обычных вооружений, которая поставила бы под угрозу само существование страны».

Существуют три фактора, свидетельствующие о готовности России применить ядерное оружие в ответ на неядерные нападения, что снижает порог ядерной войны. Во-первых, важное значение имеет концепция превентивной деэскалации. Недавний анализ Международного института стратегических исследований (IISS) объясняет сущность этой концепции, в рамках которой ограниченное применение ядерного оружия может быть осуществлено для «деэскалации и прекращения боевых действий на условиях, приемлемых для России, за счет угрозы нанесения неприемлемого ущерба врагу. Такое ограниченное использование ядерного оружия может служить для сдерживания как ядерной, так и неядерной агрессии».

Во-вторых, интеграция обычных и ядерных сил усиливает способность России по оказанию давления на НАТО в предвоенной «нулевой фазе» потенциального регионального кризиса, например, в балтийском регионе. И в-третьих, русские четко осознают эту силу принуждения, учитывая их недавние сигналы, свидетельствующие о том, что Россия по-прежнему рассматривает ядерные вооружения как фактор национальной мощи. Россия предприняла ряд акций устрашения, проведя имитацию ядерных ударов в рамках крупномасштабных военных учений, а также совершая полёты бомбардировщиков, способных нести на борту ядерное оружие, вблизи границ воздушного пространства НАТО.

Кроме того, Москва продемонстрировала эффективность ракет «Калибр НК» морского базирования, нанеся несколько сокрушительных ударов по объектам в Сирии, а также разместила ракетные комплексы «Искандер» в Калининграде, что вызвало беспокойство у стран НАТО. Эти действия сопровождались публичными заявлениями, подкрепляющими возможность применения ядерного оружия и представляющими прямую ядерную угрозу странам НАТО, в частности, Дании.

Российские ядерные силы в настоящее время стремительно переоснащаются, и в первую очередь проводится модернизация межконтинентальных баллистических ракет (МБР), включая поступление в войска комплексов PC-24 «Ярс» с твердотопливной МБР мобильного и шахтного базирования, а с 2018 года комплексов с тяжелой МБР «Сармат» шахтного базирования. «Ярс» и «Сармат» призваны заменить большую часть устаревших вооружений советских времен ракетных войск стратегического назначения, обеспечив существенное увеличение эффективности систем доставки. Военно-морской флот России переходит оснащается современными баллистическими ракетами морского базирования «Синева» и «Булава», в то время как ВВС вновь загрузили производственную линию, чтобы выпускать модернизированные бомбардировщики Ту-160 М2, которые в конечном итоге будут дополнены перспективными бомбардировщиками нового поколения «ПАК-ДА» (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации) где-то в 2020-х годах.

Модернизация стратегических ядерных сил, безусловно, имеет огромное значение, но значительно большую обеспокоенность вызывает интеграция обычных «доядерных» сил России с ее масштабными «нестратегическими ядерными силами. Это означает, что российское стратегическое мышление допускает применение ядерного оружия, особенно в ходе гибридной войны, что делает риск кризиса с Россией значительно более высоким. Россия придаёт всё большее значение применению своих ядерных сил для расширения возможностей по осуществлению военных авантюр на уровне обычных конфликтов таким образом, что это представляет собой значительную угрозу для НАТО. В то же время, опора на ядерное оружие, применение сил двойного назначения и такие концепции, как «превентивная деэскалация», усиливают риск ошибок в расчетах в условиях кризиса, что может привести эскалации, которая превысит порог ядерной войны.

Подходы России к ядерным вооружениям контрастирует с непосредственными мерами, предпринимаемыми в последние годы США и их союзниками по НАТО для снижению роли ядерных вооружений. Так, например, выпущенный администрацией Обамы в 2010 году «Всесторонний обзор ядерной стратегии США» (NPR-2010), скорректировал негативные последствия гарантии ядерной безопасности, снизив вероятность применения ядерного оружия в ответ на неядерное нападение. В нем содержится намек на то, что «конечной целью является… сделать сдерживание ядерного нападения на США, их союзников и партнеров единственным основанием применения американских ядерных вооружений». Кроме того, продолжаются споры по поводу того, является ли оправданной модернизация устаревших нестратегических ядерных сил НАТО посредством принятия на вооружение тактической бомбы B-61-12, учитывая, что после окончания холодной войны альянс отказался от прежней опоры на применение тактических ядерных сил.

Разумеется, страны НАТО могут рассматривать ядерные вооружения в качестве инструмента сдерживания (как отмечено в NPR 2010), который может быть использован лишь в «экстремальных обстоятельствах для защиты жизненно важных интересов США, их союзников и партнеров». В то же время, с точки зрения Москвы интеграция модернизированных обычных вооружений и нестратегических ядерных сил является средством достижения повышенной тактической гибкости на уровне обычных вооружений в условиях кризиса, подобного обострению вокруг стран Балтии.

Россия, вероятно, полагает, что за счет прямых и косвенных ядерных угроз, а также снижения ядерного порога с точки зрения оперативного использования, она может достичь большей гибкости на уровне вооружений обычного типа, включающего силы общего назначения и «оперативно-тактические» неядерные силы.

США и НАТО должны решительно отреагировать на этот вызов и перейти к более жесткой политике сдерживания в сфере обычных и ядерных вооружений в Европе.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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