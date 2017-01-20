Россия является более безопасным местом для туристов, чем Франция

Китайский эксперт по туризму заявил, что туристы из Китая считают России более безопасным местом для поездок и не хотят ехать во Францию в связи с резким ростом преступности и насилия.

Президент Китайской ассоциации туристических агентств во Франции Жан-Франсуа Чжоу сказал, что участившиеся случаи жестоких грабежей и нападений превращает Францию в «одно из самых худших мест для иностранных туристов».

Чжоу, являющийся агентом ведущего китайского туристического агентства во Франции Utour, сообщил о резком сокращении числа туристов из Азии в эту страну . По его словам, многие считают Россию наиболее безопасным местом для отдыха.

Согласно изданию Le Parisien, Чжоу сказал: «В 2016 году Францию посетили 1,6 миллиона китайских туристов по сравнению с 2,2 миллионами в 2015 году; количество японских туристов упало на 39 процентов, а корейцев- на 27 процентов. Наши туристы переориентируются на Россию, которая, возможно, не так привлекательна, но, по крайней мере, это безопасная страна. Для Путина это нежданная удача в экономическом плане».

Он объясняет это ростом насилия и враждебности к иностранцам во Франции, добавив, что «для некоторых китайских туристов мечта о посещении Франции и Парижа превратилась в настоящий кошмар».

«Были случаи ограбления [китайских туристов] в Версальском дворце, у подножия Эйфелевой башни, прямо перед отелем, где они остановились… В высокий сезон не проходит и дня без нападения на туристов».

Прожив во Франции более 25 лет, Чжоу сказал, что он стал свидетелем постоянного ухудшения ситуации с безопасностью в стране на протяжении десятилетий, что привело к тому, что Париж занимает первое место в Европе по темпам роста преступности.

Пока нет сведений о запланированных кампаниях, призывающих китайских туристов отказаться от посещения Франции, но опытный турагент сказал, что бойкот уже начался — несколько азиатских туроператоров решили перенаправлять азиатских туристов в Испанию, Италию и Россию.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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