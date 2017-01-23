Расследование западных журналистов: российские проститутки на самом деле не являются «лучшими в мире»

Замечание российского президента Владимира Путина, о том, что российские проститутки «несомненно, лучшие в мире», мягко говоря, не соответствует действительности. Дело в том, что тысячи этих российских «жриц любви» заражены смертоносным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), передаваемым половым путем.

Путин высказал это замечание в контексте обсуждения странного досье, опубликованного недавно популярным американским ресурсом Buzzfeed, в котором содержатся непроверенные данные о том, что якобы имеются пленки со скандальными оргиями Дональда Трампа с участием проституток, тайно снятые во время его пребывания в России.

«Трамп – взрослый мужчина, — сказал Путин, — и он в течение многих лет занимался организацией конкурсов красоты, где встречался с самыми красивыми женщинами мира. На мой взгляд, трудно поверить, что он бросился в какой-то отель чтобы встретиться с девушками с «пониженной социальной ответственностью», хотя наши, без сомнения, являются лучшими в мире».

Точное количество ВИЧ-инфицированных работниц российской секс-индустрии неизвестно. Трудно получить какие-либо цифры, заслуживающие доверия. Однако, в целом, число проституток велико, и процент больных СПИДом среди них является значительным.

Анализ, проведенный в 2005 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) показывает, что заражение ВИЧ-инфекцией главным образом происходит среди наркоманов, делающих внутривенные инъекции, работников секс-индустрии и гомосексуалистов. Потребители тяжелых наркотиков составляют наиболее многочисленную группу риска, причем с большим отрывом. Однако, «значительная часть таких наркозависимых тесно связана с проституцией».

По оценкам авторов доклада Всемирной организации здравоохранения, от 5 до 15 процентов работников секс-индустрии в России инфицированы ВИЧ. Среди тех проституток, которые к тому же употребляют тяжёлые наркотики, эта цифра составляет около 48 процентов. Также «сообщается об увеличении гетеросексуального распространения вируса, в результате чего значительное число женщин оказываются инфицированными».

В 2016 году журнал Newsweek сообщал со ссылкой на московскую радиостанцию РСН (Русская Служба Новостей), что официальная российская статистика оценивает число отечественных работниц секс-услуг в 1 миллион человек. При этом группа активистов «Полиция нравов» заявляет, что реальная цифра превышает 3 миллиона.

Если сопоставить оценку ВОЗ 2005 года (от 5 до 15 процентов инфицированных) и консервативную оценку 2016 года (общее количество проституток — 1 миллион), можно прийти к выводу, что в настоящее время от 50 до 150 тысяч российских проституток заражены ВИЧ.

Впрочем, какой бы ни была истинная доля ВИЧ-инфицированных среди них, очевидно, что страна в настоящее время столкнулась с огромной и страшной эпидемией ВИЧ. По данным International Business Times, существуют оценки, в соответствии с которыми в 2014 году из 143,4 миллионов россиян примерно 1,2 миллиона были заражены СПИДом.

На долю России приходится более половины новых случаев заражения ВИЧ в Европе. В 2015 году ведущий российский эксперт по СПИДу Вадим Покровский предупреждал в интервью The Guardian, что к 2020 году около 2 миллионов россиян будут иметь ВИЧ-положительный диагноз, если правительство не изменит свою политику.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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