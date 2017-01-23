Главный западный советник по экономическим реформам в России 1990-х: это был печальный опыт

Джеффри Сакс, который работал советником по реформам в ряде стран Латинской Америки, говорит: «Я не потерял сон из-за Латинской Америки — это спокойное мирное место, не раздираемое терроризмом, там есть демократия, и они добились огромных успехов в развитии человеческого потенциала. Несмотря на огромное социальное неравенство и разделение в обществе, ситуация постепенно выравнивается, и даже довольно глубокие этнические и расовые противоречия смягчаются за счёт проведения политики демократизации».

Но этого нельзя сказать о России, напомнил репортёр FT. Сакс в ответ приводит пример успешных реформ в Польше, которые привели к нормальному вхождению страны в Европейский Союз. Почему в этом случае удалось добиться успеха?

«Суть того, что они хотели сделать, была верна; она базировалась на прочных фундаментальных принципах. То, что я пытался сделать, это добавить больше экономики в происходящее».

По словам обозревателя, Сакс относит успех Польши в первую очередь к её географическому положению и другим отношениям с ней.

Речь снова заходит о России. «Я был советником в России в течение двух лет — с декабря 1991 года по январь 1994 года, — говорит Сакс, заняв оборонительную позицию. — Это был чрезвычайно печальный опыт для меня».

Проблема, говорит он, не в том, что были предложены хорошие идеи, которые провалились, а в том, что ни США, ни облечённые властью элиты в России не хотели проведения важных экономических реформ. США, по его словам, не стремились к этому, потому что им нужна была слабая Россия, в то время как усилия коррумпированной кремлёвской власти, направленные на то, чтобы остановить возвращение коммунистов в середине 1990-х годов, привели к передаче всех активов российского государства в руки крохотной элиты.

«Когда я смотрю на это сейчас, — говорит Сакс, — это следствие оторванности серьезных реформ, триумфа политики над экономикой». Он затрагивает тему, которая лежит в основе его подходов почти к каждой проблеме — правильные экономические решения будут работать только тогда, если на их пути не будет стоять политика.

Это верно. Экономика в отрыве от политики. Но один читатель прокомментировал всё это по-своему, интерпретируя последние строки так: «Я мог бы летать, если бы не эта дурацкая гравитация».

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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