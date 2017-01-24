В Королевской академии художеств пройдёт выставка русского искусства времён революции

Новая выставка в Королевской академии художеств посвящена крайне политизированному русскому искусству, которое расцвело в первые годы после революции в России.

Это авангардное направление в искусстве, довольно оригинальное и экспериментальное, зародилось в начале 50-ых годов 19-го века. Нетрадиционные по своей форме произведения, относившиеся к кубизму или олицетворявшие футуристический взгляд на революционное общество, стремились изменить устоявшиеся каноны искусства, культуры и общественной жизни. В России существовали разношёрстные и многоплановые течения, отличающиеся непреодолимым стремлением изменить общество. Утопические идеалы нашли своё отражение в русской революции и в событиях последующих лет.

Падение монархии и первые репрессии ознаменовали начало периода, во время которого творческие личности обращались к теме общественной жизни и политики, прибегая к смелым экспериментам в изобразительном искусстве, скульптуре, кино, литературе, театре, фотографии, архитектуре и декоративном искусстве. Авангардисты стремились вырваться из-под влияния прошлого и создать новое искусство для народа. Идеи, политика и страсти опьяняли, а свобода творчества и возможности казались безграничными. Но с приходом к власти Сталина в начале 1930-ых всё прекратилось, и социалистический реализм стал единственно верным видом коммунистического искусства.

В честь столетия Русской революции в феврале 2017 года Королевская академия художеств проведёт выставку, представляющую произведения искусства, созданные в период с 1917 (Октябрьская революция) по 1932 год. Именно в это время художественный критик Николай Пунин создавал экспозицию новейших течений в искусстве в Русском музее в Ленинграде.

На первых выставках, посвящённых российскому искусству XX века, будут представлены произведения, созданные в период с 1917 по 1932 годы. На выставках можно будет увидеть работы авангардистов и соцреалистов. Среди них — творения знаменитых модернистов Шагала, Кандинского, Малевича и Татлина, а также деятелей соцреализма Бродского, Дейнеки, Мухиной и Самохвалова. Частью экспозиции стали фотографии, скульптуры, фарфор, кино, картины и плакаты, многие из которых демонстрируются впервые – разнообразные работы от абстрактных композиций Малевича до кинофильмов Эйзенштейна. На выставке представлены и более приземлённые предметы — наподобие агиток, продовольственных карточек, посуды, тканевых полотен и другие вещи.

Из двухсот экспонатов отдельного внимания заслуживает целая галерея более чем из 30 картин и архитектонов Малевича (последний раз объединённая коллекция была показана в 1932году), а также обширное собрание работ Кузьмы Петрова-Водкина. На выставке будут представлены такие шедевры как «Прогулка» Марка Шагала, «Синий гребень» Василия Кандинского, «Большевик» Бориса Кустодиева и «Фантазия» Кузьмы Петрова-Водкина. В Королевской академии художеств будут демонстрироваться экспонаты Русского музея в Санкт-Петербурге и московской Третьяковской галереи, а также предметы из частных коллекций.

Выставка в Королевской академии отражает сложную и переменчивую природу постреволюционного периода в России, на протяжении которого политика и искусство шли рука об руку. Работы будут представлены в тематических секциях.

Секция «Слава Вождю» иллюстрирует приход к власти Ленина, его культ после смерти и начало пути Сталина. Секция «Люди и машины» демонстрирует, как изобразительное искусство, фотография и кино создавали портрет героев труда, которые продвигали вперёд советскую промышленность.

Секция «О дивный новый мир» рассказывает о возникновении новой культуры, а «Крестьянская доля» повествует о влиянии коллективизации на сельскую жизнь в России. «Вечная Россия» указывает на неизменное присутствие образа царской России в революционном обществе, а городской жизни в условиях ленинского НЭПа в 1920-ых годах посвящена секция «Новый город, новые люди». И, наконец, в «Утопии Сталина» размещены работы, отражающие созданные диктатором общественные проекты и тёмную природу его политической деятельности.

Выставка под названием «Революция: Российское искусство 1917-1932» пройдёт в период с 11 февраля по 17 апреля в Королевской академии художеств.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (Голосов нет)

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