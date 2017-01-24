Россия — активный геополитический игрок, влияние которого будет сокращаться в будущем биполярном мире, разделённом между США и Китаем

К 2030-х году Россия может стать менее опасной, чем Иран, утверждает военный эксперт Центра стратегических и бюджетных оценок Эндрю Крепиневич в своём новом аналитическом исследовании, согласно которому сегодня она пока занимает в мире 3-е место.

Соперничество между США, Китаем, Россией и радикальным исламизмом в долгосрочной перспективе (по вертикальной оси- степень угрозы для США)

Выводы анализа Крепиневича по России схожи с оценками Nextbigfuture. Эксперты Nextbigfuture отмечали, что низкие цены на нефть и газ на протяжении длительного времени и сокращение населения ослабят Россию в течение ближайших десятилетий.

Nextbigfuture также отмечает, что для США и Китая нет необходимости воевать друг с другом. Они оба могут выйти из этой ситуации экономическими победителями, процветая в условиях мирного времени.

США и Китай приближаются к экономическому и технологическому паритету. Китай по своей военной мощи будет отставать от США на протяжении ещё двух десятилетий.

Китай по-прежнему позадит США в ряде технологических областей, в частности, в производстве авиадвигателей и строительстве авианосцев.

Тем не менее, этот разрыв сокращается, и Китай начинает конкурировать с Соединенными Штатами по объёму средств, выделяемых на научные исследования.

Европа смогла реализовать программу Airbus и стать конкурентом Boeing, не уступая ему в разработке самых современных технологий.

Нет никаких оснований полагать, что США смогут обеспечить своё полное военное превосходство, как это было в период с 1990 года по 2015 год, в то время как Китай сравнивается с Америкой в экономическом развитии и научно-исследовательской деятельности.

В Китае прогнозируется средний рост ВВП 4-6,5 процентов в течение следующего десятилетия, в то время как в США, по прогнозам, он составит 1-3 процента.

Китай обогнал США по покупательной способности ВВП и, вероятно, обойдёт по номинальному ВВП в период с 2025 по 2030 год.

Крепиневич расходится в своих оценках с мнением таких высокопоставленных представителей американского оборонного ведомства, как председатель Объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, начальник штаба сухопутных войск Марк Милли и вновь назначенный министр обороны Джеймс Маттис, которые все ставят Россию на первое место. Маттис также является сторонником жёсткой линии по отношению к Ирану.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (5 голосов, среднее: 1,80 из 5)

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