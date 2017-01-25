Россия будет продавать компьютерные процессоры собственного производства в Иран

Россия готова продавать центральные процессорные устройства для компьютеров «Эльбрус» в Иран, заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров на встрече с заместителем министра телекоммуникаций Ирана.

Как сообщает агентство Mehr, встреча Мохаммада Джавада Азари Джахроми и Николая Никифорова состоялась в Москве 18 января.

Процессоры «Эльбрус» должны прийти на замену процессоров Intel и AMD.

Уже сообщалось, что Россия пытается оспорить монополию США на мировом рынке информационных технологий. Однако, российские ИТ-компании до сих пор не могли составить конкуренцию.

Страна вкладывает значительные средства в стимулирование внутреннего производства ИТ-оборудования и компонентов и, очевидно, ищет зарубежные рынки сбыта.

Продажей процессоров в Иран будет заниматься российская микропроцессорная компания «Московский центр SPARC технологий» (МЦСТ).

Некоторые эксперты предполагают, что бюджет развития МЦСТ ничтожно мал для конкуренции на рынке международных микропроцессоров, составляя 0,05 процента от Intel.

По словам Никифорова, для экспорта процессоров в Иран необходимо создать российско-иранское СП.

Он также отметил, что Россия готова сотрудничать с иранскими фирмами в производстве компьютерных процессоров.

МЦСТ производит различные типы процессоров, которые могут использоваться в персональных компьютерах, серверах и вычислительных систем. Пока не было указано, какие именно модели процессоров будут экспортироваться в Иран.

По словам Джахроми, в ходе встречи обсуждались 14 совместных проектов с участием иранских и российских частных компаний.

Иранский чиновник сказал: «14 текущих проектов будут стимулировать совместную разработку технологий и способствовать созданию рабочих мест в Иране». Он добавил, Иран надеется на сотрудничество с российскими компаниями, работающими в сфере информационных технологий.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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