Россия потеснила Саудовскую Аравию с позиции главного поставщика нефти в Китай

В прошлом году Россия обошла Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай. В значительной степени это произошло благодаря увеличению спроса со стороны независимых нефтеперерабатывающих предприятий, в большинстве своём кустарных минизаводов, в просторечии именуемых чайниками, о чем свидетельствуют недавно опубликованные статистические данные таможенной службы Пекина.

Среднесуточный объем нефти, которую российские компании поставляли в Китай, в 2016 году составил 1,05 миллиона баррелей, что на 25 процентов выше, чем в 2015 году. Количество нефти, которое в 2016 году поставляла второму крупнейшему потребителю нефти в мире Саудовская Аравия, составило 1,02 миллиона баррелей в сутки. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос всего на 0,9 процента.

Россия, судя по всему, и в нынешнем году сохранит за собой место главного экспортера нефти в Китай, поскольку спрос со стороны независимых нефтепереработчиков остается значительным. В то время как государственные китайские компании связаны долгосрочными контрактами с Саудовской Аравией, небольшие предприятия извлекают преимущества из более гибких условий поставок, предлагаемых российскими экспортерами, а также из географической близости российской экспортной сети. Флагманом этой сети является трубопровод «Восточная Сибирь – Тихий океан», по которому в нынешнем году будет транспортироваться увеличенный поток нефти на восток.

Помимо планов наращивания поставок по трубопроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан» Россия также выиграет от значительно более низкого сокращения квоты добычи в рамках соглашения с ОПЕК, достигнутого в декабре прошлого года, в то время как Саудовская Аравия будет вынуждена сократить объемы производства почти на полмиллиона баррелей в сутки.

Общий объем китайского импорта нефти в прошлом году достиг нового максимума, причем 64 процента спроса обеспечивала иностранная нефть. Эта тенденция предположительно продолжится в течение четырех ближайших лет. В соответствии с пятилетним планом на 2015-2020 годы общий объем импорта Китая предполагается увеличить на 17 процентов, в основном в связи с сокращением внутреннего производства, которое, в свою очередь, стало результатом истощения месторождений и высоких производственных затрат.

Только в этом году, согласно данным государственного нефтяного гиганта CNPC (Китайской национальной нефтегазовой корпорации), внутренний спрос на нефть достигнет 12 миллионов баррелей в день, что потребует наращивания импорта на 5,3 процента.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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