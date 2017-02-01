Черноморский регион: ликбез для американцев

Когда американцы рисуют свою картину мира, они делят его на несколько регионов: Европа (от Норвегии до Греции), Средний Восток (от Марокко до Ирана) и Азиатско-тихоокеанский регион (от Японии до Индонезии, а иногда и до Индии). Влияние этой воображаемой карты очень велико. От расположения стран зависит то, как люди их воспринимают, но при этом воображение – не всегда лучший способ для познания мира.

Для американцев наиболее разделённым является Черноморский регион, потому что они делят примыкающие к Черному морю страны на три разные категории. Румыния и Болгария входят в ЕС и являются членами НАТО. Россия, Молдавия, Украина и Грузия раньше были частью Советского Союза и ассоциируются в американском сознании с советским наследием, а Турция, втянутая в борьбу курдскими повстанцами и войну в соседней Сирии и Ираке – главный игрок на Ближнем Востоке.

Деление Черноморского региона на три части не лишено смысла, так как с помощью этой классификации легко представить внутреннюю политику стран и их интересы на международной арене. Однако разграничение на Европу, Ближний Восток и бывшие территории СССР не учитывает изменения, происходящие в регионе. Всего несколько сотен километров разделяет турецкий порт Трабзон на Чёрном море и Тирасполь, столицу непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. От самого крупного болгарского порта Бургас до грузинского Батуми, который во времена царской России служил нефтяным портом, можно добраться по воде за один день. К северу от турецкой провинции Ризе, откуда родом президент Турции Эрдоган, расположен российский город Сочи, в котором прошли Олимпийские игры 2014 года.

Следует учитывать географическое положение Чёрного моря, потому что эта территория крайне важна для внешней политики США, но всё ещё воспринимается как нечто разделенное на несвязанные между собой куски. Близкое территориальное расположение и исторические связи объединяют страны региона, но существуют и другие причины для их тесного сотрудничества: вопросы безопасности, энергоресурсы, европейская и евразийская интеграция. Все эти факторы затрагивают Черноморский регион. Не воспринимая его как единое целое и не увидев связь между странами, невозможно понять его значение. Почему же Чёрное море играет важную роль? Море можно воспринимать как водную преграду, разделяющую Европу и Азию или Ближний Восток и страны бывшего СССР. Однако, многие факторы, определяющие здесь экономическую и политическую ситуацию, затрагивают все страны Причерноморья.

Безопасность

Что касается безопасности, обстановка на территориях вокруг Чёрного моря периодически накаляется. В Молдавии конфликт 25-летней давности разделил страну на две части. Крым перешёл от Украины к России, на Донбассе действуют поддерживаемые Москвой ополченцы. Через Чёрное море, пролив Дарданеллы и Босфор Россия переправляет свои силы и средства в Восточное Средиземноморье для участия в сирийском конфликте. Продолжается противостояние между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха; сложились непростые отношения у Грузии с Южной Осетией и Абхазией, на которые влияют внешние силы, и Россия играет при этом немаловажную роль.

Так происходит, в основном, потому что после завершения холодной войны Россия и Запад не смогли договориться о «правилах дальнейшей игры» на Черном море. Не было определено, следуют ли Украина, Молдавия и Грузия в одном направлении с Россией или попадают под контроль Запада.

В наши дни ситуация осталась столь же запутанной, как и десять лет назад, но напряжённость при этом значительно возросла. Регион стал более милитаризированным и менее стабильным, чем в период холодной войны, а может быть, и начиная с 1940-ых годов.

Энергоресурсы

Вопрос безопасности Черноморского региона тесно перекликается с другими проблемами сотрудничества и соперничества. Ключевой темой стали энергоресурсы. По территории региона идут значительные объёмы экспортного российского газа, в основном через Украину.

Россия планирует со временем построить новые ветки газопровода — в Причерноморье и к северу от него.

Чёрное море – стратегически значимый энергокоридор. Москва стремится наладить поставку газа в обход Украины через черноморские маршруты. То же самое пытается делать и Запад, чтобы поставлять газ с Прикаспия на западный рынок. Уже давно функционирует нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, по которому азербайджанская нефть идет на мировой рынок без участия России.

Существуют и попытки открыть газопровод, берущий своё начало в Азербайджане или даже Туркменистане, чтобы через территорию Турции поставлять газ западным потребителям.

Европейская и Евразийская интеграция в Черноморском регионе

Для Европы представляют интерес не только энергоресурсы. Регион является одной из трех зон нестабильности, при этом расположен вблизи южных границ Евросоюза. Политический и экономический хаос, который царит в Восточном Средиземноморье (Сирия, Ливан, Израиль) и в странах Северной Африки, усиленный проблемами Черноморского региона, может перекинуться на Евросоюзе. Нестабильность у границ заставляет Евросоюз проявлять активность и на Черном море. Действительно, за исключением Балканских стран, все потенциальные члены ЕС сосредоточены в Причерноморье: Украина, Молдавия, Грузия и (возможно) Турция.

Значение Черноморского региона

Черноморский регион находится в центре американских политических интересов, но многие американцы этого не осознают. В их представлении Турция далека от Украины, Румыния – от Грузии, а Россия – это агрессивный «волк-одиночка». Конечно, это разные страны со своими историческими традициями и политической структурой. Однако, в вопросах безопасности, энергоресурсов и судьбы Европейского союза они взаимодействуют в большей мере, чем американцы могут себе представить. Американцы недооценивают тесные связи и роль взаимодействия стран Черноморского региона, которые определяют здесь политическую обстановку.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (1 голосов, среднее: 1,00 из 5)

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