Несмотря на международные проблемы, диалог между Норвегией и Россией по вопросам развития Севера носит конструктивный характер

В ходе недавнего посещения норвежской полярной столицы Тромсё министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде призвал к публичным дебатам по проблемам внешней политики Норвегии. «В Арктике мы продемонстрировали, что способны продолжать сотрудничество [с Россией], несмотря на негативные события в других сферах. Мы должны действовать так и в будущем. У России также имеются собственные интересы в сфере морского и международного права на Севере», — заявил он.

Бренде высоко оценил достижения Норвегии и России в том, что касается использования и регулирования совместных рыбных ресурсов в Баренцевом море. «То, чего нам удалось достичь относительно квот и регулирования, отвечает интересам обеих стран», — сказал чиновник.

Норвежская сторона пригласила Россию принять участие в «Arctic Frontiers» — масштабном норвежском форуме, организованном с целью переговоров среди заинтересованных сторон по вопросам развития приполярного Севера, но российский МИД отклонил это приглашение.

Теперь Бренде рассматривает возможность своего участия в российской конференции по вопросам Арктики, намеченной на конец марта в Архангельске. Глава норвежского МИД не был в России с момента присоединения Крыма три года назад. «Нам необходимо поддерживать отношения и контакты со странами, которые не разделяют нашей системы ценностей. Одновременно мы должны честно и открыто говорить о своих позициях и решительно поднимать сложные проблемы», — заявил норвежский министр в ходе дискуссии.

Сотрудничество между странами, совместные поисково-спасательные операции, а также взаимодействие по вопросам рыбного промысла, ядерной безопасности и, наконец, политический диалог – все это, по его мнению, должно продолжаться.

Профессор Ага Муклебост из Норвежского Арктического университета заявила, что продолжение широких контактов с Россией сегодня более важно, чем когда-либо прежде.

Будучи специалистом по истории отношений между двумя странами, Ага Муклебост убеждена, что широкий диалог – это наилучший способ предотвратить недоразумения в трудные времена. «Норвегия должна прилагать усилия для поддержания хороших отношений с Россией, независимо от того, кто возглавляет политическую власть в Кремле. Поскольку мы являемся маленьким соседом огромной страны, это в собственных интересах Норвегии», — считает она.

Подчеркнув, что присоединении Крыма к России и дестабилизация в регионах Украины не является двусторонней проблемой Норвегии и России, а скорее европейской и российской, Бёрге Бренде указал на некоторые негативные последствия этого для развития межгосударственных отношений.

Путешествуя по российскому Северу около 15 лет назад в качестве министра охраны окружающей среды, Бёрге Бренде встречался с группами активистов-экологов. Он говорит: «Теперь они должны регистрироваться как иностранные агенты. Есть проблемы и у сексуальных меньшинств. Вообще, развитие России идёт в сторону централизации». По его словам, заявить об этом – его долг как министра иностранных дел.

Профессор Ага Муклебост отметила: «Необходимо твердо придерживаться своих ценностей, давая это ясно понять России, и в то же время поддерживать максимально активный диалог с гражданским обществом, между чиновниками и желательно также на политическом уровне».

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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