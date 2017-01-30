Согласованные Трампом и Путиным зоны безопасности вытесняют Иран из Сирии

Согласно эксклюзивной информации израильского интернет-сайта DEBKAfile, специализирующегося на военной аналитике, Сирия стоит на пороге кардинальных перемен, которые окажут непосредственное влияние на стратегическую и военную обстановку вдоль границы страны с Израилем и Иорданией. Это связано с соглашением, заключенным на днях президентом США Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным, о создании американской, российской и турецкой зон безопасности в Сирии. Фактически, такая схема означает передачу страны под военный контроль трех упомянутых держав. Каждая из них будет нести ответственность за определенную зону, границы которой будут установлены и согласованы Вашингтоном, Москвой и Анкарой.

В сущности, американские военные на самом деле получают две зоны безопасности, одна из которых охватывает территорию к востоку от Евфрата вплоть до границы с Ираком, включая курдские районы, как показано на карте. Эта договоренность частично воссоздает соглашение о разделении Сирии на зоны влияния, достигнутое еще в 2015 году между Бараком Обамой и Владимиром Путиным. В соответствии с этим соглашением вся территория к востоку от реки Евфрат передавалась Соединенным Штатам, в то время как Россия брала на себя ответственность за районы к западу от Евфрата вплоть до побережья Средиземного моря.

Согласно новой сделке, Турция получает район, протянувшийся на 650 километров вдоль всей сирийско-турецкой границы и выступающий на 35-50 километров вглубь сирийской территории до города Эль-Баб, который турецкие военные уже три месяца подряд пытаются отбить у боевиков ДАИШ.

Источники DEBKAfile в военных и разведывательных кругах сообщают, что принципиальное изменение заключается в создании второй американской зоны безопасности, примыкающей к границе Сирии с Израилем и Иорданией. Это означает, что около 7 тысяч 500 военнослужащих спецназа США, в настоящее время дислоцированных в Иордании, будут перемещены на север в южную Сирию.

Россия изначально планировала направить в этот регион сирийские вооруженные силы, проиранские шиитские формирования и подразделения Хезболлы для захвата территории вокруг городов Дараа и Эль-Кунейтра на сирийской стороне Голанских высот. Этот план был аннулирован и заменен развертыванием в южной Сирии американских войск и сил иорданского спецназа, а также сирийских повстанцев, подготовленных американскими инструкторами в иорданских военных лагерях.

По словам экспертов DEBKAfile, израильтяне вздохнут с облегчением в связи с ликвидацией угрозы развертывания иранских войск и Хезболлы вдоль их северной границы с Сирией. Некоторые аналитики полагают, что сделка Трампа-Путина фактически означает постепенное вытеснение Ирана и Хезболлы из Сирии.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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