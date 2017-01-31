На кораблях ВМС США появится лазерное оружие

По сообщению издания Scout Warrior, в ходе ежегодного национального симпозиума Ассоциации надводного флота США, состоявшегося 10-12 января в Вашингтоне, контр-адмирал Рональд Боксалл заявил: «Мы существенно активизировали работу по разработке лазерного оружия». Боксалл рассказал, что ВМС планируют испытать в течение этого года 150-киловаттную пушку на боевом корабле, а год спустя установить это оружие на одном из авианосцев или эсминцев. Это оружие будет способно уничтожать ракеты, беспилотные летательные аппараты, самолеты и другие источники угрозы.

Как сообщала ранее Daily Mail, ВМС США десантный корабль Ponce во время несения боевой службы в Персидском заливе в 2014 году имел на борту боевую 30-киловаттную лазерную установку. Лазерная система AN/SEQ-3 (XN-1) использовалась в качестве оборонительного оружия для уничтожения ракет, дронов, катеров и других средств, представляющих потенциальную угрозу.

Лазерное оружие обладает высокой точностью, и при этом каждый выстрел обходится в 59 центов. К тому же оно не требует дорогостоящих боеприпасов. В то же время, новая система лазерного оружия потребляет огромное количество энергии. «ВМС США будут изыскивать возможности обеспечить энергооснащённость кораблей, втрое превышающую потребляемую лазерным оружием мощность, — сказал директор по развитию бизнеса компании DRS Power and Control Technologies Дональд Клик в интервью Scout Warrior. — Чтобы обеспечить мощность на выходе 150 киловатт, система будет потреблять 450 киловатт энергии».

Потребляемая мощность новой системы лазерного оружия превышает возможности большинства кораблей ВМС. Это означает, что им потребуется специальный энергетический узел, который будет накапливать энергию, которую лазер затем сможет использовать при необходимости. Такое мнение высказал Джереми Сильвестр, автор доклада под названием «Силовые установки и моделирование накопления энергии для энергетического оружия направленного действия».

Дональд Клик считает, что система лазерного оружия должна пройти тщательное тестирование, прежде чем она может быть развернута на кораблях ВМС США. Однако, в конечном итоге, по его мнению, эта система может устанавливаться и на боевых самолетах.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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