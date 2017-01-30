Соединённые Штаты Америки больше не могут считаться «полноценной демократией»

До президентских выборов Соединенные Штаты, согласно ежегодному индексу демократии, публикуемому исследовательской компанией The Economist Intelligence Unit, наряду с другими 19 странами принадлежали к категории «полных демократий». Однако, в 2016 году результаты очередного исследования показали, что Америка скатилась до уровня «ущербной демократии».

Соединенные Штаты, прежде являвшиеся мировым лидером в области демократического управления, сегодня представляют собой «ущербную демократию», поскольку «доверие общества к государственным учреждениям и общественным институтам снизилось». Авторы исследования ссылаются на данные опросов института Pew Research Center и института Гэллапа, которые показывают, что уровень общественного доверия к правительству «упал в США до исторического минимума».

Исследователи допускают, что это лишь случайно совпало по времени с победой на выборах президента Дональда Трампа. Они утверждают, что недоверие к правительству существовало и до выборов, и избрание Трампа стало скорее результатом спада доверия к демократии, чем его причиной.

«Соединенные Штаты уже в течение нескольких лет были на грани превращения в «ущербную демократию», и даже если бы в 2016 году не было президентских выборов, индекс доверия к демократии в США все равно упал бы ниже 8 (минимальный уровень для «полноценной демократии»), говорится в материалах исследования.

Согласно сделанным выводам, падение уровня демократии является глобальной тенденцией. На протяжении последнего десятилетия показатели почти половины стран мира демонстрировали спад, который объясняется «возрастающей ролью «невыборной технократии», а также ростом количества граждан, не принимающих участия в выборах и ограничением гражданских свобод». Наконец, исследование показало, что лишь 5 процентов населения планеты выражает свое удовлетворение тем, что живет в условиях «полноценной демократии».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (2 голосов, среднее: 3,00 из 5)

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