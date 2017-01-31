Уроки для США: как Россия решает проблемы иммиграции

Население в бывших странах Варшавского Договора всегда высоко ценило свою расовую и культурную самобытность. Как политики, так и граждане настроены против наплыва мигрантов. Даже если Америка и Западная Европа превратятся в продолжение третьего мира, страны за железным занавесом по-прежнему останутся европейскими.

Имеет смысл поговорить о наиболее крупной и значительной из этих стран — Российской Федерации. Люди здесь совершенно не испытывают так называемой «вины белого человека», коллективного чувства ответственности за расизм. Да и почему они должны его испытывать? В то время как чернокожие американцы требовали гражданских прав и напоминали белым о временах рабства, советские граждане сами страдали от своего рода современной неволи. Привилегии белого человека не спасли миллионы людей, сгинувших в сталинских трудовых лагерях. Не помогли они и тем, кто умирал от голода, устроенного их партийными боссами. Если бы американские негры или британские мусульмане имели хоть какое-то представление о том, через что пришлось пройти советским гражданам в 1930-1940 годах, они были бы счастливы, что являются американскими или британскими подданными.

Россияне испытывают гордость за свой народ. Они дали миру величайших литературных и интеллектуальных гигантов в мировой истории, и русские принимают их величие как нечто само собой разумеющееся. Именно их мужество помогло остановить Grande Armée во главе с Наполеоном в 19 веке и германский Вермахт в 20-м. Обе эти армии считались самой грозной силой своего времени. Россияне — гордый и мужественный народ, но так же как и Запад они сталкиваются с масштабным демографическим и иммиграционным кризисом. Однако, в отличие от западного населения они осознают, что иммигранты представляют собой угрозу.

Сегодня иммигранты в Российскую Федерацию попадают в основном из бывших советских республик. После распада Советского Союза в 1989 году из этих стран в Россию приехали 13 миллионов человек. В советские времена правительство сознательно направляло многих русских в отдаленные республики в качестве средства для культурного влияния и политического контроля. В первые годы после распада СССР иммиграция в основном включала этих этнических русских, устремившихся обратно на родину. Так, например, в 1991-92 годах 82 процента иммигрантов были русскими, однако, после 1994 года их численность начала снижаться. К 2007 году этнические русские представляли всего 32 процента иммигрантов, а еще примерно 10-13 процентов составляли мигранты с Украины. Прочие представляли главным образом бывшие советские республики, такие как Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Некоторые из этих людей выглядят почти как белокожие европейцы, но они не являются славянами, и в культурном отношении многие из них скорее представляют азиатов. В настоящее время наиболее значительный поток мигрантов в Россию наблюдается из стран Центральной Азии.

Сегодня в России находятся миллионы временных рабочих и нелегальных иммигрантов, но никто не знает их точной численности. Цифры, представленные Федеральной миграционной службой и правозащитной организацией Human Rights Watch, колеблются в пределах от 3 до 10 миллионов человек.

Западные СМИ изображают Россию в крайне негативном свете, но на самом деле жизнь здесь гораздо лучше, чем в Средней Азии или горах Кавказа. В Москве и других крупных городах России уровень жизни мигрантов гораздо выше, чем тот, которого они могли достичь у себя на родине. Как правило, выходцы из Центральной Азии временно работают строителями, работниками ресторанов, а также в небольших мастерских, расположенных в частных домах. По словам известной защитницы прав мигрантов в России Лидии Графовой (даже в России есть такие активисты), бизнесу выгодно нанимать на работу дешевую и бесправную рабочую силу, которую представляют собой таджики.

Отношение к мигрантам в России

Россияне недолюбливают выходцев с Кавказа и Центральной Азии, и они довольно безразличны к своим собственным согражданам-мусульманам. Статьи, публикуемые Human Rights Watch и либеральным московским информационно-аналитически центром «СОВА», свидетельствуют о нередких случаях нападений на мигрантов в России. Однако, как становится ясно из разговоров с русскими и из статей в местной прессе, иммигранты тоже нередко нападают на русских — так же как мексиканцы и чернокожие нападают на белых в Америке. По словам министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, мигранты несут ответственность за 70 процентов преступлений в Москве, причем уровень преступности продолжает расти. Он отметил, что выходцы из стран Центральной Азии особенно склонны к сексуальному насилию, и что в 2014 году число изнасилований выросло на 79 процентов по сравнению с 2013 годом. Разбойные нападения и грабежи с участием представителей азиатских республик в больших городах являются едва ли не главной темой разговоров.

Вследствие миграционных волн последнего десятилетия, чеченских войн и слухов о китайском проникновении в Сибирь, россияне настаивают, что правительство должно принять меры. В 2011 году Владимир Путин запретил иностранным трудовым мигрантам работать продавцами в киосках и на рынках, причем нарушители этого запрета подлежат депортации из страны. С 2013 года российскими судами были депортированы 513 тысяч иностранцев, а 1,7 миллиона был запрещен повторный въезд в страну. Судебное слушание дел о депортации занимает от трех до пяти минут, из которых 70 процентов времени приходится на зачитывание судьей решения в отношении ответчика. После вынесения судьей решения нарушитель не имеет права на обжалование и сразу подвергается высылке.

Россия использует депортацию и иммиграцию как политическое оружие. В сентябре 2006 года Грузия арестовала четырех российских офицеров по обвинению в шпионаже. Кремль всерьез обиделся и заявил, что эти офицеры не были шпионами. Россия отозвала своего посла, а затем прервала все железнодорожное, автомобильное и морское сообщение с Грузией, а также прекратила выдавать визы грузинским гражданам. За этим последовали несколько нашумевших налетов на грузинские компании и места, где грузины любят собираться. В течение двух месяцев 2 тысячи 380 грузин были депортированы и еще 2 тысячи вернулись домой самостоятельно. Российские офицеры, арестованные Грузией, были отпущены домой всего через несколько дней. Здесь есть чему поучится Соединенным Штатам.

Если полиция недостаточно эффективно работает над обеспечением выполнения закона о миграции, россияне берут это на себя. В апреле 2016 года активисты Национального консервативного движения организовали проект под названием «Мы – Москва», в рамках которого они проверили документы у иммигрантов, продавцов продовольственных товаров, и передали нарушителей полиции. Подобные рейды против нелегальных продавцов продуктов были проведены и в Санкт-Петербурге. В августе активисты присоединились к полиции в зачистке домов нелегальных иммигрантов, помогая вытаскивать их на улицу и арестовывать.

У России богатая история борьбы с нашествиями захватчиков. Они были под игом Золотой орды, а позже под властью поляков после смерти Ивана IV. Они помнят французское и германское нашествия, и сегодняшних центральноазиатских мигрантов воспринимают как современное воплощение Золотой орды. Россияне сохранили гордость за свою страну и народ, и их стремления находит как минимум понимание у правительства. Даже если Соединённые Штаты утратят свой былой европейский облик, россияне решительно намерены оставаться хозяевами в собственном доме.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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