Опасное лицемерие западных СМИ, пытающихся демонизировать Путина

Непрекращающаяся атака ведущих СМИ против России не только лицемерна, но еще и опасна. Она происходит в тот момент, когда Америка избавляется от наследства Обамы и Буша, политики разжигания войны и раскола, а президент Трамп занимается тем, чем и обязан заниматься любой ответственный лидер: наводит мосты со старыми врагами, укрепляет старые союзы и пытается выполнять свой долг по защите интересов собственной страны.

Однако, все эти действия наталкиваются на пренебрежение и жесткую критику, и в наибольшей степени это касается попыток ослабить напряженность в отношениях с Россией.

Налаживание стабильных, дружественных и взаимовыгодных отношений с Россией – не только позитивный подход с точки зрения политики – это правильно и в нравственном отношении. Независимо от того, считаете ли вы, что Путин – плохой человек или вообще убийца, как постоянно заявляют критики Трампа, в любом случае один человек не представляет всю нацию.

Именно поэтому, когда американские средства массовой информации яростно осуждают разделение в обществе и несправедливое негативное отношение к иностранцам, им следует «посмотреть в зеркало». Президент Путин избран демократическим путем. Он ставит интересы России превыше всего и пользуется практически единодушной поддержкой своего народа. Ведущие американские СМИ полагают, что это опасно. Однако, они при этом не упоминают, что имеют в виду опасность для их собственных планов.

Мы слышим о нелегитимности президента Путина и незаконности его постоянных переизбраний, но ни слова не произносится, например, о том, что самыми коррумпированными в мире являются правительства Ирака и Венесуэлы. Где же призывы разорвать с ними связи? Где плакаты с гневным осуждением этих режимов?

Они кричат о безопасности иракского народа, однако, если бы они на самом деле считали Путина воплощением зла, разве не стали бы они так же кричать о безопасности российского народа? Это двойной стандарт. Будь Путин действительно диктатором, прикрывающимся «плащом демократии», было бы логично с их стороны обратиться за поддержкой к российскому народу, как они делают в случае с сирийским лидером Башаром Асадом. Однако, ничего подобного не происходит. Здесь дело не в том, что они думают на самом деле. Речь о том, что две сильные державы могут совместно игнорировать визг либеральной элиты.

Ни президент Трамп, ни президент Путин не нуждаются в этих людях для осуществления планов по защите интересов собственных стран. Именно здесь коренится источник злобы их критиков: бессилие. Обоим лидерам не нужны ни комитеты поддержки, ни деньги лоббистских компаний. Все, что им нужно – собственные убеждения и демократический мандат, полученный от народа.

Впрочем, им нужно кое-что еще: поддержка патриотов, которые верят, что их лидер ставит интересы страны превыше всего.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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