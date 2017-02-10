Желая помочь восстановлению мира в Сирии, Россия сталкивается с трудностями

Несмотря на то, что в Сирии нарушается режим прекращения огня, политика администрации США окончательно не обозначена, Иран ведёт подрывную деятельность, а Россия всё ещё стремится помочь Сирии преодолеть кризис. Москве в прошлом месяце удалось убедить представителей вооружённой сирийской оппозиции и сторонников президента Башара Асада встретиться в столице Казахстана Астане для переговоров.

Был введён режим прекращения огня для всех сторон, и Иран на это согласился не без участия России. Войска Ирана активно уничтожают сирийскую оппозицию, и добиться перемирия было не просто. В Москве изначально считали, что призвать к миру фанатичные проиранские военизированные формирования не составит труда, однако, именно они своими действиями в Анкаре ставят под угрозу соглашение, которое вступило в силу 30 декабря 2016 года.

Для начала Москве пришлось преодолеть нежелание Ирана соблюдать условия соглашения, согласно которому окружённым войскам сирийской оппозиции была предоставлена возможность покинуть город, забрав лёгкое вооружение. Также Москва убедила Тегеран смягчить свою позицию по отношению к некоторым (с точки зрения Ирана – террористическим) вооружённым группам. Иран также выступал против какого-либо участия США в переговорах в Астане, и Москва нашла выход из ситуации: на встрече присутствовал лишь посол США в Казахстане.

Переговоры должны были быть практически полностью посвящены обсуждению прекращения огня, что стало бы закономерным продолжением женевских встреч, где речь шла о мире. Несмотря на это, Россия застала участников переговоров врасплох, предложив проект конституции Сирии, с помощью которой по задумке Москвы удастся завершить сирийский конфликт, длящийся уже шесть лет. Этот шаг был воспринят как попытка России найти решение, не советуясь с участниками переговоров в Женеве, а обращаясь лишь к трём странам, представители которых встретились в Астане (Турция, Россия и Иран). Некоторые из предложенных Россией конституционных положений созданы, чтобы получить одобрение сирийской оппозиции (а именно – вооружённых формирований). К подобным решениям относится ограничение власти президента.

Представители оппозиции отказались обсуждать проект на основании их убеждённости в том, что создание конституции следует оставить сирийцам, а документ должен стать результатом политического процесса в стране, но не его началом. Сторонники режима, для которых вопрос независимости крайне важен, отказались публично комментировать российское предложение.

Роль России в сирийском конфликте становится всё значительнее, при этом США отходят на второй план. Встреча в Астане это наглядно продемонстрировала. На переговорах США находились в позиции наблюдателя, а российские дипломаты совместно с представителем ООН по Сирии Стеффаном де Мистура взяли на себя роль связующего звена между сирийскими сторонами конфликта. И тем не менее, отсутствие США длилось недолго. В первую неделю своего президентства Дональд Трамп предложил создать в Сирии безопасные зоны, чтобы таким образом предотвратить захват мирных жителей в заложники. Трамп попросил Пентагон и Госдепартамент США предоставить ему план по созданию безопасных зон в Сирии в течение 90 дней. Россия не может скрыть недовольство по этому поводу, так как инициатива США нарушает планы России по урегулированию конфликта в Сирии.

Встреча в Астане стала важным шагом к установлению мира в Сирии. Россия как никогда ранее старается найти способ разрешить сирийский конфликт, сталкиваясь с некоторыми трудностями. Главной из них остаётся роль Ирана и его союзников, которые уверены в том, что в Сирии возможна военная победа. Другие сложности ещё не успели проявиться в полной мере: позиция Администрации Трампа не ясна, равно как и последствия разногласий между сирийскими оппозиционными организациями.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (Голосов нет)

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