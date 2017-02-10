Главные внешнеполитические задачи Польши – реформирование Евросоюза и сдерживание России

Сдерживание России за счет более активной политики безопасности, включающей наращивание военного присутствия НАТО в Польше, а также «восстановление» Европейского союза — таковы основные задачи внешней политики Варшавы в нынешнем году, заявил в четверг министр иностранных дел Витольд Ващиковски.

Подпись к изображению: Польский пограничник на квадроцикле готовится к патрулированию вблизи точки соединения границ Польши, Литвы и России, 8 февраля 2017 года



Обеспокоенная усилением власти Брюсселя, Польша выступает за серьезный пересмотр фундаментальных соглашений о Европейском Союзе в направлении частичного возвращения полномочий странам-членам блока. Кроме того, на трансатлантическом уровне, некоторую тревогу в Варшаве вызывает дружелюбное отношение президента США Дональда Трампа к Москве.

Впрочем, правительство евроскептиков, представляющее в основном партию «Право и справедливость», в последнее время проявляет большую осторожность в вопросах Евросоюза, сигнализируя, что стремится улучшить отношения с Германией и Францией, в которых из-за призывов Варшавы к реконструкции основ ЕС обозначилась напряженность.

«Приоритетом этого правительства является укрепление Европейского Союза, а не его демонтаж, — заявил глава МИД Витольд Ващиковски, обращаясь к парламенту. – Реконструкция Европейского Союза… не может ограничиваться обновлением фасада и обсуждением декоративных деталей. Необходим тщательный пересмотр фундамента, на котором основана вся европейская структура».

Однако, ключевым элементом внешней политики является обеспечение безопасности Польши, сказал Ващиковски, назвав при этом Россию главным источником угрозы.

Между Варшавой и Москвой долгое время были натянутые отношения из-за авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, когда погиб президент Польши Лех Качиньски и еще 95 человек. Восстание пророссийских сепаратистов на востоке Украины еще более усилило напряженность в двусторонних отношениях.

«В последние годы мы вновь убедились, что порой защита принципов и ценностей может быть эффективной только тогда, когда она подкрепляется силой – не только моральной, но и военной силой, всей мощью альянсов», — заявил Ващиковски.

По его словам, меры России по укреплению военной мощи на западных рубежах, приостановление действия договора об утилизации оружейного плутония, а также развертывание Москвой ракетных комплексов «Искандер», способных наносить ядерные удары, в своем европейском анклаве, Калининграде требует соответствующей реакции.

«Вооруженные силы США становятся все более значимым фактором обеспечения безопасности Центральной Европы, — сказал также министр. – В 2017 году мы продолжим наши усилия по наращиванию их присутствия». В январе нынешнего года несколько тысяч военнослужащих США, а также танки и тяжелая техника были переброшены в Польшу в рамках запланированной НАТО операции.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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