Москва не критикует размещение в Южной Корее американских комплексов ПРО из-за потребности в крупных южнокорейских инвестициях

Россия, чья экономика переживает не лучшие времена, вынуждена сдерживать своё недовольство по поводу установки противоракетных комплексов THAAD в Южной Корее, так как Москва очень дорожит готовностью Южной Кореи инвестировать миллиарды долларов.

До недавнего времени Москва пыталась повлиять на Сеул, чтобы американские комплексы ПРО THAAD не были размещены в Южной Корее с целью защитить эту страну от ракетного удара со стороны Северной Кореи. Первая батарея THAAD появится в Южной Корее уже в мае, а вторая – к 2018 году.

Аналитики утверждают, что Москва не собирается действовать в угоду Китаю, так как Россия больше нуждается в инвестициях со стороны Южной Кореи, чем в одобрении Китая. Ей нужно обеспечить финансирование для развития своего отдалённого Дальневосточного региона .

К российскому Дальнему Востоку относятся территории, лежащие между Байкалом в Восточной Сибири и Тихим океаном. Эта местность площадью 6,2 миллионов кв. км (более трети всей территории России) славится своими сильными морозами и бесплодными землями.

Несмотря на огромные размеры, регион насчитывает лишь 6 миллионов жителей, что составляет половину населения Москвы.

Главная причина, по которой Москва не стремится критиковать решения Сеула так же активно, как это делает Пекин, кроется в том, что Россия старается снизить свою экономическую зависимость от Китая. Сотрудничество Китая и России начало развиваться, когда страны Запада в 2014 году ввели антироссийские санкции из-за присоединения Крыма и событий в Восточной Украине.

Экономическое сотрудничество с Китаем оказалось для России не столь продуктивным и не оправдало ожиданий. В 2015 году торговля между двумя странами пошла на спад.

Экспорт товаров из Китая в Россию снизился на 34,4 процента и достиг 32,9 миллиарда долларов, при этом общий товарооборот упал на 27,8 процента и составил 64,2 миллиарда долларов. Объём поставок российских товаров в Китай снизился на 19,1 процента и достиг 31,4 миллиарда долларов.

По ожиданиям китайских экономистов, товарооборот между Россией и Китаем останется на столь же низком уровне или даже продолжит снижаться. Они считают, что будущее российско-китайской торговли зависит от обстановки на внутренних рынках обеих стран и в целом от ситуации в мире.

Так как сотрудничество с Китаем не оправдывает ожиданий России, она вынуждена развивать отношения с Южной Кореей, что исключает возможность российской критики решений Сеула с целью угодить Пекину.

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (1 голосов, среднее: 1,00 из 5)

голосов, среднее:из 5) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x