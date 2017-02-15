Некогда бывшие ястребами против России, сейчас республиканские сенаторы нашли баланс по вопросам России и Трампа

До избрания Дональда Трампа президентом, законодатели-республиканцы были настроены воинственно, иногда сверх всякой меры, против России, и регулярно подвергали президента Обаму настоящей травле за его непростительную слабость по отношению к Кремлю.

Так, например, в 2014 году лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл раскритиковал «пассивность» Обамы в разгар кризиса на Украине: «Некоторые лидеры намерены действовать агрессивно, и они будут «расширять границы» насколько это возможно, если будут уверены, что не встретят отпора, – заявил Макконнелл. – Ничего удивительного, что Путин смотрит на Соединенные Штаты и приходит к выводу, что может делать все, что угодно, и за это не придется расплачиваться».

Однако, с тех пор Макконнелл и большинство его коллег-республиканцев в Конгрессе занимают гораздо более осторожные позиции.

Три сенатских законопроекта, призванные «задать жару» русским, были поддержаны всего шестью республиканцами. Один из этих законопроектов предусматривал проведение независимого двухпартийного расследования, как после катастрофы «9/11», относительно российских компьютерных взломов и связей команды Трампа с Кремлем. Другой документ расширял спектр возможных вариантов отпора враждебным действиям России. И, наконец, третий давал Конгрессу существенные полномочия по блокированию отмены санкций, введенных против России.

Последние два документа нашли поддержку у горстки республиканцев, включая известных «ястребов» Джона Маккейна и Линдси Грэма. А первый законопроект, предусматривающий независимое расследование, поддержали 19 демократов и ни одного республиканца, что существенно запутало вопрос, касающийся его беспристрастности, на которой ранее настаивали Грэм и Маккейн.

Бен Кардин, наиболее влиятельный представитель демократов в сенатском комитете по международным отношениям, говорит, что законопроект получил бы значительную поддержку со стороны республиканцев, если бы за него выступил Макконнелл. «По-моему, если этот вопрос поставить на тайное голосование, он прошел бы в Конгрессе при подавляющем большинстве голосов, – заявил Кардин 14 февраля в ходе дискуссии в аналитическом центре Center for American Progress. – Однако, мы не можем принять такое решение, поскольку оно находится в компетенции лидера большинства».

Республиканцы в большинстве своем привержены идее расширения рамок расследования сенатской комиссии по разведке в отношении вмешательства России в выборы 2016 года. После отставки Майкла Флинна, председатель комиссии по международным делам республиканец из Теннеси Боб Коркер призвал к тому, чтобы оно было расширено до «полномасштабного и всестороннего расследования всех происков, имевших место со стороны России начиная с марта, и даже в более ранний период».

Что касается независимого расследования, Коркер «воздержался от одобрения подобной идеи», сообщила консервативная газета «Washington Examiner», «утверждая, что таким комиссиям часто требуются долгие годы, чтобы прийти к выводам, и к тому же они не всегда обладают доступом ко всем секретным материалам, которые доступны комиссии Конгресса».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x