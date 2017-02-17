Русские планируют учения в 83 раза масштабнее маневров 2013-го

Учения приобретают нешуточный размах.

Президент России Владимир Путин на данный момент официально не выступал по поводу того, какое количество солдат и техники будет задействовано в учениях «Запад 2017». Однако уже сейчас стало известно, что российской армии для проведения манёвров потребуется в 83 раза больше единиц транспорта по сравнению с аналогичными учениями 2013 года.

Бывший верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе генерал Филип Бридлав заявил, что присутствие на западных территориях двухсоттысячной армии «несколько настораживает». Подливают масла в огонь и сообщения об огромном количестве железнодорожных вагонов, которые понадобятся армии для проведения учений.

Репортёр радиостанции CBS Radio Ками Маккормик в эфире привела слова Бридлава со слушания в сенате: «В этом году русские заказали в 83 раза больше вагонов по сравнению с учениями «Запад 2013».

Гораздо важнее заявление журналистов CBS Radio о том, что в 2013 году, по словам представителей России, в манёврах участвовало всего 10 тыс. солдат и офицеров, в то время как по оценке некоторых экспертов число задействованных военных достигало 70 тыс.

В этом году опасения в Европе усиливаются. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что лидеры таких соседних государств как Латвия и Эстония обеспокоены будущими учениями, которые крайне напоминают «подготовку к войне».

В радиопередаче упоминалось высказывание Грибаускайте от имени Литвы и стран-соседей: «Мы обеспокоены грядущими учениями «Запад 2017», в которых будет участвовать большая и агрессивная сила […] которая демонстративно готовится к войне против Запада».

Четырёхтысячная группировка войск США была направлена в регион, где выступает, по мнению многих, в качестве противовеса российской армии, участвующей в чересчур агрессивных плановых манёврах.

Следует обратить внимание на то, что министр обороны США генерал Джеймс Мэттис, судя по его недавним высказываниям, воспринимает Россию как «основную угрозу», но при этом намерен использовать дипломатический подход, чтобы не допустить прямых столкновений в будущем.

Генерал Мэттис заявил: «Я выступаю за взаимодействие, однако нам следует учитывать реальное положение вещей и намерения России. Областей для сотрудничества остаётся всё меньше и меньше, в то время как число противоречий лишь растёт. […] Мои ожидания от сотрудничества с Путиным по спорным вопросам очень скромны».

С другой стороны, сенаторам-милитаристам Джону Макейну и Линдси Грэму конфликт между западным альянсом и Россией сыграет на руку, и они на протяжении восьми последующих лет не дадут «механизму войны» заржаветь. Нет сомнений в том, что Маккейн и Грэм жаждут развития вражды, их трясёт от нетерпения начать совершать теневые сделки с известными террористическими организациями наподобие «Братьев-мусульман».

Открытым остаётся вопрос: утолит ли Администрация президента США жажду милитаристов?

Источник перевод для MixedNews — Komarov Anton (Голосов нет)

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