Сможет ли Россия завоевать друзей и расширить свое влияние в Юго-Восточной Азии?

Поскольку в последние несколько лет Россия начала проводить более решительную внешнюю политику, отношение к ней на Западе приобретает все более негативный характер. В то же время, в Юго-Восточной Азии сегодняшняя Россия воспринимается совершенно иначе, что отчасти можно объяснить особенностями истории взаимоотношений региона с бывшим Советским Союзом. Однако, сможет ли Москва использовать этот позитивный имидж для реализации стратегии «мягкой силы» и расширения своего политического влияния?

Исследование отношения к России среди молодых образованных представителей элиты в странах Юго-Восточной Азии показывает, что такое позитивное восприятие распространено довольно широко. Хотя в этих странах не слишком много знают о современной России, ее общий имидж, включая представление о правительстве, экономике и культуре, довольно благоприятный. Память о Советском Союзе по-прежнему жива, хотя хорошее отношение основывается главным образом на связях неполитического характера.

Можно сказать, что образ России как великой евразийской державы, распространённый среди представителей элиты в Юго-Восточной Азии, до некоторой степени перекликается с представлением о собственной стране в среде российской элиты. Несмотря на довольно ограниченный характер нынешних связей между Россией и этим регионом, многие здесь видят в ней великую державу, которая принадлежит как к Европе, так и к Азии, и играет важную позитивную роль в мире и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так, например, во Вьетнаме и Лаосе, несмотря на резкое ослабление двусторонних отношений после окончания холодной войны, Россию до сих пор считают страной, оказывающей значительное довольно позитивное влияние в мире.

Можно предположить, что такое положительное восприятие России – приятная новость для российского политического руководства. В последнее время Юго-Восточная Азия играла второстепенную роль в российской внешней политике. Однако, такие недавние события, как создание в Бангкоке в 2012 году филиала организации «Русский мир», финансируемой российским правительством, возобновление деятельности российского культурного центра в Вьентьяне в 2013 году и саммит АСЕАН-Россия в Сочи в мае 2016 года, свидетельствуют о том, что российские политики стали уделять больше внимания Юго-Восточной Азии.

Значение Юго-Восточной Азии для глобальной экономики в сочетании с относительным отсутствием политической сплоченности, а также с углублением внутреннего раскола в связи со спорами вокруг Южно-Китайского моря, делают ее привлекательной ареной для все более напористой внешней политики России. В этой связи российское руководство, возможно, захочет использовать позитивный имидж своей страны для расширения влияния в регионе.

Впрочем, практическая польза упомянутого позитивного отношения как ресурса для стратегии «мягкой силы» является довольно ограниченной. Хотя общепринятый взгляд на Россию как на евразийскую великую державу может быть использован в качестве источника легитимизации расширения своего влияния в регионе, между восприятием Россией самой себя и ее видением из Юго-Восточной Азии имеется существенное расхождение. Так, например, здесь отношение к России как к великой державе во многом держится на ассоциации с Советским Союзом. В то же время, в понимании современной российской элиты преемственность между нынешней Россией и ее советским прошлым занимает ограниченное место.

Более того, хотя в Юго-Восточной Азии распространено благоприятное мнение о российском правительстве и экономике, ее главным активом считается культура, а экономическое сотрудничество воспринимается как наиболее предпочтительная сфера взаимодействия. Привлекательность России для Юго-Восточной Азии не связана с какой-либо конкретной идеологией.

Таким образом, углубление экономических связей и дальнейшие усилия России по пропаганде своей культуры в Юго-Восточной Азии будут позитивно восприняты следующим поколением местных элит. Однако, ее попытки расширить свое политическое влияние не вызовут существенного резонанса.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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