Письма читателей в The Guardian: НАТО и Россия – реальный международный политический триллер

Лозунг «НАТО – основа нашей безопасности» – нынешнее политическое клише. Газета The Guardian охотно соглашается с этим утверждением и присоединяется к демонизации России, причем так старательно, что могла бы вызвать слезы умиления у самого завзятого «ястреба».

Однако, следует осознавать и другую сторону проблемы. Нет никаких сомнений в том, что долгосрочной причиной «плохого поведения» России является экспансия НАТО в конце 1990-х годов, прием в альянс стран, граничащих с Россией, исключая саму Россию. Этим действиям так и не было дано сколько-нибудь серьезных объяснений, несмотря на многочисленные сомнения и опасения, высказывавшиеся в то время различными военными и политическими фигурами.

После расширения НАТО произошло окружение России базами противоракетной обороны, инициированное США, но реализованное НАТО. Было вполне понятно, какой эффект это произведет на Россию, и эти действия никак нельзя назвать непреднамеренными.

НАТО похоже на организацию из какого-то международного политического триллера, за исключением того, что реальный альянс поразительно открыто заявляет о своих целях. Он постоянно ищет по всему миру, буквально повсюду ищет проблемы и хватается за каждую возможность «дать НАТО роль». И ему удалось этого добиться в разных странах, включая Афганистан, Ирак и Ливию.

Можно было бы возразить, что независимо от причин, и на самом деле несмотря на их собственное поведение, некоторые страны в Восточной Европе и на Кавказе сегодня сталкиваются с подлинными проблемами в сфере безопасности, которые необходимо решать. Однако, хорошая ли это идея поручить такую работу организации, которая сознательно привела к возникновению этой проблемы и имеет явную заинтересованность в стимулировании обострения конфликта везде, где она его находит?

Роджер Шафир, Лондон

С российской точки зрения, ее «агрессивность» вовсе не является необоснованным отпором блоку НАТО, почти мгновенно вплотную подошедшему к ее границам после распада советского Союза. Здесь важнейшее значение имеет история. Россия в течение многих веков подвергалась вторжениям западных держав. В разные времена на нее нападали Швеция, Франция и Германия. В 1854 году Британия вместе с Францией высадились в Крыму. Британия, Америка, Франция и другие вторгались в северную Россию через Мурманск в конце первой мировой войны.

В отличие от них, Россия никогда не пыталась вторгаться в Западную Европу и даже никогда не была близка к подобному вторжению. Тем не менее, популярный миф о «российской угрозе» остается. Дело в том, что на практике, что бы ни говорили наши правители о долге правительства защищать свой народ, правда заключается в том, что в любой «цивилизованной» стране, которая когда-либо существовала, главной функцией правительства была защита богатых и могущественных от остального народа. И, как виртуозно написал Джордж Оруэл в своей книге «1984», постоянное разжигание страха и вражды против внешней угрозы является весьма эффективным способом этого достичь.

Стив Эдвардс, Хейуордс Хит, Западный Сассекс

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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