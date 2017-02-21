Американцы относятся к России лишь немногим лучше, чем к странам «оси зла»

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Хотя холодная война закончилась, «красная угроза» явно все еще существует.  Четверть века спустя после краха коммунизма, американцы по-прежнему не любят Россию. Согласно результатам нового опроса института Гэллапа, лишь 28 процентов населения США придерживаются «преимущественно благоприятного» мнения о России.

Если посмотреть на эти цифры в общем контексте, они означают, что американцы относятся к России лишь немногим лучше, чем к странам «оси зла», придуманной президентом Бушем. Иран, Ирак и Северная Корея заняли самые нижние строчки списка стран, набрав рейтинги позитивного отношения 19, 12 и 11 процентов соответственно.

Разумеется, здесь нет ничего удивительного. Только за последний месяц Россия нарушила договор о контроле над ядерными вооружениями, а ее разведывательный корабль был замечен у побережья Коннектикута. Несколько ранее Россия недопустимым образом вмешалась в предвыборный процесс в США, склонив чашу весов против Хиллари Клинтон.

Однако, всего этого бряцания оружием и плохих результатов опроса оказывается недостаточно, чтобы убедить президента Трампа занять жесткую позицию в отношении российского президента Владимира Путина. Глуповатый Белый Дом с неохотой относится к идее расследования, или хотя бы официального порицания вмешательства Кремля в президентские выборы.

В то же время, новая администрация проводит жесткую политику в отношении Китая. Как в ходе предвыборной кампании, так и теперь, придя к власти, Трамп регулярно крайне нелицеприятно высказывается об этой азиатской стране. Впрочем, по-видимому, это не производит особого эффекта на общество. Китай по-прежнему пользуется у американцев 50-процентным рейтингом благоприятного отношения.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что глубинный страх перед Россией в американском обществе значительно перевешивает антикитайскую риторику Трампа.

Автор, Филип Вегман – комментатор издания Washington Examiner.


Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов

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