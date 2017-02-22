Германские специалисты исследовали сценарий введения режима свободной торговли с Россией

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Зона свободной торговли, в которую вошли бы Европейский Союз, Россия и другие страны, принесла бы экономические преимущества всем вовлеченным сторонам. Эти выводы были получены в результате расчетов, проведенных на основе экономического моделирования учеными мюнхенского Института экономических исследований Ifo. Результаты их работы были опубликованы в понедельник.

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Это исследование, заказанное международным фондом Бертельсманна (крупнейший в Германии частный фонд), позволило прийти к выводу, что всеобъемлющее соглашение между ЕС и Евразийским экономическим союзом могло бы привести к увеличению реального дохода на душу  населения в Европейском Союзе на 0,2 процента.

«Эти дополнительные доходы связаны с тем, что экономические структуры сторон хорошо дополняют друг друга», сказал директор Центра международной экономики института Ifo Габриэль Фельбермайер.

Авторы исследования признают, что такое соглашение о свободной торговле едва ли возможно до тех пор, пока остается неурегулированным украинский конфликт, а также сохраняется режим западных санкций в отношении России.

Однако, в долгосрочной перспективе соглашение о свободной торговле может привести к росту объема германского экспорта на 31 миллиард евро в год, который компенсировал бы негативные эффекты разрыва торговых связей, составляющие в сумме 9 миллиардов евро в год. Согласно проведенным  расчетам, экспорт России в Европейский союз мог бы увеличиться приблизительно на 71 миллиард евро.

В результате введения экономических санкций, обусловленных украинским конфликтом, германский экспорт в Россию в 2015 году упал на 26 процентов год к году, сообщил на своем вебсайте МИД Германии. Российские поставки в Германию сократились в том же году на 22 процента.

Однако, Министерство иностранных дел также отмечает, что несмотря на нынешний кризис, большая часть из 6 тысяч германских компаний, действовавших в России до его возникновения, остаются в стране и готовится к новому подъему в ее экономике.


Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов

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