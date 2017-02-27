Экономика России укрепляется

Макроэкономические показатели России в январе продемонстрировал общую положительную динамику, что подтверждает продолжение восстановления её экономики:

Рост деловой активности в сфере производства и услуг в России обновил многолетние максимумы в январе;

Реальные располагаемые доходы населения впервые выросли за 13 месяцев;

В ближайшее время может начать расти розничная торговля.

В конце 2016 года Федеральная служба государственной статистики России изменила методику оценки промышленного производства. В результате в ноябре прошлого года был зафиксирован максимальный годовой рост промышленности. Тем не менее, в службе государственной статистики решили, что этого недостаточно, и уже в начале этого года снова модифицировали методологию, пересчитав все прошлогодние показатели.

Для того, чтобы оценить эти изменения, можно взглянуть на диаграмму российского промышленного производства до внесения изменений в методику и после.

Рост промышленного производства в России (до изменения методики его оценки)



Рост промышленного производства в России (после изменения методики его оценки)



Как видно, второй результат намного лучше, чем первый. По крайней мере, в соответствии с новыми данными, снижение промышленного производства в стране в 2015 году сейчас уже не кажется таким катастрофическим, как раньше. При этом с февраля 2016 года темпы роста промышленности больше не находятся в отрицательной зоне.

В целом нет оснований не доверять российской статистике. Тем не менее, методика расчета менялась два раза за последние полгода, а темпы роста российской промышленности улучшались после каждого такого изменения, что вызывает некоторые сомнения.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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