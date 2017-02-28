Коварный Путин бросает вызов жизненно важным интересам США в так называемой «серой зоне»

Несмотря на возражения России, большинство американцев счиатет, что именно Владимир Путин стоял за попыткой оказать влияние на американские выборы 2016 года. Высшее руководство разведки США не верит, что хакерская атака повлияла на результаты выборов, но российские действия, направленные против демократического процесса, требуют ответа. Со сменой власти можно наблюдать всё больше провокационных действий со стороны России против интересов США.

Российский шпионский корабль был замечен всего лишь в пятидесяти милях от восточного побережья Америки. В тот же день стало известно о нарушении договора по развертыванию российских крылатых ракетах, нацеленных на объекты НАТО. Ещё более тревожным фактом является увеличение российского военного присутствия на востоке Украины в течение последних нескольких недель. Американцам и, в особенности, американским политическим лидерам необходимо считаться с реальной опасностью и объединиться, чтобы дать отпор.

На протяжении четверти века после развала Советского Союза США наслаждались уникальным периодом, когда они были единственной мировой державой с непревзойденной военной и экономической мощью. Результатом такого преимущества, а также ошеломительного поражения четвёртой по величине армии мира — иракской (в 1991 году) стал отказ стран-противников от прямых военных столкновений с США.

Однако, урок был извлечён нашими противниками во время удачной операции «Буря в пустыне»: США столкнулись с бесчисленным множеством проблем неконвенциональной войны. Русские пришли к заключению, что они могут бросить вызов жизненно важным для США интересам в так называемой «серой зоне». В то время, как операции в «серой зоне» на самом деле неправомерны.

Россия не ставит перед собой цель открыто нанести поражение США и стать единственной мировой державой. Россия стремится обрести гегемонию в важных регионах Европы, Восточной Азии и Ближнего Востока наперекор интересам США. Это делает конфликты в «серой зоне» существенной проблемой безопасности США.

Кажется, что Россия следует «реализму» в своем подходе к международным отношениям. Древнегреческий историк Фукидид показал значение реализма в «Мелосском диалоге» в своём шедевре «История Пелопоннесской войны»: «Ведь вам, как и нам, хорошо известно, что в человеческих взаимоотношениях право имеет смысл только тогда, когда при равенстве сил обе стороны признают общую для той и другой стороны необходимость. В противном случае более сильный требует возможного, а слабый вынужден подчиниться».

В отличие от прямой военной угрозы против США, которая не принесет успеха (и Россия знает об этом), победы в серой зоне могут обеспечить преимущества, описанные Фукидидом.

Как отметил военный эксперт Антулио Эччевария, противник в серой зоне пытается сбить с толку политических деятелей и не применяет насилия, которое является отличительным признаком открытой войны. По словам эксперта, «использование военной силы, которое не достигло состояния фактической войны, безусловно, не подходит под определение мира».

Мы наблюдаем, как Россия открыто обсуждает планирование в «серой зоне» и использует ее против США. В 2013 году российский генерал В.В. Герасимов представил то, что стало называться «моделью Герасимова» для ведения гибридной войны в серой зоне. Согласно Герасимову, «роль невоенных средств достижения политических и стратегических целей…превысит силу оружия по своей эффективности».

Россия успешно вела гибридную войну против Грузии в 2008 году, занимаясь десантированием войск незаконными и обманными средствами. То же самое повторилось в Крыму и на Украине в 2014. Примечательно, что эти действия не приводят в действие пятую статью декларации НАТО (нападение на одного из членов является нападением на всех). Мошенничество и незначительные нарушения международного закона изобилуют в серой зоне. Путин с самого начала отрицал причастность России к делам Украины, в то время как российские вооружённые силы действовали на ее территории, правда, в форме без отличительных знаков. Как только Путин достиг своих целей, он признал, что российские силы были привлечены.

Это то, с чем мы сталкиваемся сейчас.

США необходимо развивать план и действовать, чтобы иметь преимущество в конфликте серой зоны. Первый шаг – это распознавание уловок и использования противоправных действий.

США должны быть готовы к любой угрозе в серой зоне, достигаемой военными и невоенными средствами. Нам следует рассмотреть вариант использования войск специального назначения, действующих через стран-третьих лиц. Что касается Украины, то мы должны немедленно предложить ей военную поддержку как реакцию на российское вторжение.

Таким образом США продемонстрируют то, что не допустят использования методов серой зоны против своих интересов.

США также обязаны объединить боевые действия в киберпространстве и информационные операции в комплексный план действий. Мы имеем полное право ответить русскому хакерству и кибератакам. США следует иметь надёжные возможности в виртуальном пространстве. Эти возможности должны включать также информацию для граждан России о реальных действиях Путина.

Мир стал намного опаснее и сложнее. Пришло время, когда мы понимаем, что Россия провоцирует США в серой зоне. Это не означает ведения обычной войны против России, равно как и отказа от сотрудничества с ней в борьбе с общими врагами (например, ИГИЛ). Мы должны сосредоточить усилия на серой зоне, пока ситуация не стала хуже.

И самое главное, нам следует прекратить внутренние политические распри, когда дело касается защиты нашей великой нации.

Источник перевод для MixedNews — Дмитрий Уточкин (3 голосов, среднее: 2,33 из 5)

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