Что Центральная Азия получит от Евразийского Экономического Союза

Владимир Путин 27 февраля предпринял поездку в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Две из этих трех стран, Казахстан и Кыргызстан, являются членами возглавляемого Россией Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а Таджикистан в настоящее время ведет переговоры о вступлении в эту организацию. Очевидно, что проблемы ЕАЭС будут входить в повестку дня встреч Путина со всеми тремя центрально-азиатскими лидерами.

Подпись к изображению: Лидеры стран Евразийского Экономического Союза во время заседания Высшего Экономического совета в Астане, май 2016 года



ЕАЭС, в который помимо России, Казахстана и Кыргызстана, входят также Армения и Беларусь, демонстрирует с момента своего образования в начале 2015 года противоречивые результаты. Имеют место определенные недовольства, однако есть и некоторые преимущества. Чтобы понять, как ЕАЭС влияет на ситуацию в тех центрально-азиатских странах, которые уже являются его членами, Радио «Свобода» собрало группу экспертов. Они обсудили некоторые успехи и неудачи ЕАЭС на данный момент, а также перспективы организации в связи с планируемым вступлением в ее члены Таджикистана.

В качестве ведущего дискуссии выступил пресс-менеджер радио «Свобода» Мухаммад Тахир. Из Бишкека к беседе присоединился Эдиль Байсалов, политический аналитик и глава администрации при бывшем президенте Кыргызстана Розе Отунбаевой. Ведущий эксперт по странам СНГ из аналитического центра Oxford Analytica Джон Маклеод участвовал в разговоре из Лондона. Казахстанскую службу Радио «Свобода» представляла Ассем Токаева.

Идея создания какого-то евразийского союза существовала в течение более 20 лет. Казахстанский президент Нурсултан Назарбаев впервые заговорил о такой организации в 1994 году и с тех пор было предпринято несколько попыток сформировать нечто вроде единого экономического пространства в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

Неудачное время

Путин возродил эту идею и продвигает ее начиная с 2011 года. 1 января 2015 года Россия, Беларусь и Казахстан, которые были членами существовавшего ранее экономического блока под названием Таможенный союз, образовали ЕАЭС. На следующий день в организацию вступила Армения, а в августе того же года к ней присоединился Кыргызстан.

До сих пор вступление в ЕАЭС не обеспечило его членам того экономического импульса, на который они изначально рассчитывали. Однако, Маклеод объяснил это неудачным временем образования организации. «Все началось в тот самый момент, когда российская экономика пришла в упадок, а отношения России с Западом резко ухудшились», отметил он.

Выгоды для мигрантов из Кыргызстана

Разумеется, вступление в ЕАЭС принесло Кыргызстану одно очень важное преимущество, отметил Байсалов. «Позитивный результат, если хотите, связан с нашими трудовыми мигрантами, которые теперь отличаются по статусу от мигрантов из Узбекистана и Таджикистана», сказал он.

Объем денежных переводов из России в Узбекистан и Таджикистан стал резко падать с 2013 года. Наблюдалось аналогичное снижение переводов в Кыргызстан, однако, по данным российского Центрального Банка, за первые девять месяцев 2016 года рабочие-мигранты из этой страны отправили переводы на сумму 1, 286 миллиарда долларов, что на 21 процент больше в сравнении с 2015 годом. Кроме того, число трудовых мигрантов, направляющихся в Россию из Кыргызстана, возросло, в то время как аналогичный показатель для Таджикистана и Узбекистана продолжал снижаться.

Этот фактор сделает членство в ЕАЭС более привлекательным для Таджикистана. Примерно каждый восьмой гражданин Таджикистана работает в России и эта страна, согласно данным Всемирного Банка, имеет сомнительную честь быть самой зависимой от зарубежных денежных переводов экономикой в мире.

Однако, с точки зрения торговли между странами блока, ЕАЭС по-прежнему далек от выполнения своих изначальных обещаний, считает Токаева. «Мы наблюдаем много признаков, свидетельствующих о неурегулированных вопросах между членами союза и по-прежнему не видим того единого рынка, о котором было объявлено», сказала она.

Россия является доминирующим партнером в ЕАЭС, и белорусский президент Александр Лукашенко, а также казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев в прошлом не раз выражали свою неудовлетворенность в связи с обыкновением России произвольно вводить новые правила без консультаций с партнерами по ЕАЭС.

«В этом экономическом союзе абсолютно доминирует одна экономика, российская», сказал Маклеон. Однако, проблема, по его мнению, заключается в том, что внешняя политика отдельных стран порой значительно отличается и это затрудняет их экономическое сотрудничество.

«Структурный дефект Евразийского экономического союза, который отличает его от Европейского союза, заключается в том, что он в сущности не может выступать в качестве своего рода единого внешнего игрока, поскольку его члены не имеют общей позиции, скажем, по Украине», добавил он.

Другие осложнения

Краткосрочная ссора между Россией и Турцией после инцидента со сбитым Анкарой в ноябре 2015 года на турецко-сирийской границе российским самолетом стала еще одним примером проблем, с которыми сталкивается ЕАЭС.

Дело в том, что Казахстан и Кыргызстан имеют прочные торговые связи с Турцией, и временное решение России о закрытии своих границ для товаров, поступающих из Турции или направляющихся туда, осложнило ситуацию для Центральной Азии в целом, но в особенности оно коснулось центрально-азиатских членов ЕАЭС.

Еще одна сложность для стран Центральной Азии, входящих в ЕАЭС, связана с их отношениями с Китаем. Пекин является одним из ведущих, если не ведущим, инвестиционным и торговым партнером для всех центрально-азиатских стран. Кроме того, в настоящее время Китай продвигает свою инициативу «Один пояс, один путь», крупномасштабный торговый проект, предполагающий связать десятки стран железнодорожными и автомобильными магистралями, а также морскими путями.

Нормативные акты ЕАЭС создают препятствия для торговли Казахстана и Кыргызстана с их гигантским и богатым соседом, но в то же время, как отметил Маклеод, китайцы показали, что «они способны идти до конца, если решили что-нибудь построить». Нефтепровод из Казахстана в Китай, газопроводы из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан, новая железная дорога из восточного Узбекистана в точку неподалеку от его столицы Ташкента, а также новые автомобильные дороги в Кыргызстане и Таджикистане являются веским доказательством.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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