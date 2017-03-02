Рестораны в России процветают — несмотря на продовольственные санкции

Любой журналист поделится с вами профессиональной шуткой, которая гласит, что «сытый оператор – счастливый оператор», однако, словосочетание «русская кухня» не из тех, что вызывают внезапный аппетит.

До этой командировки в Россию по заданию ABC News, мое представление о русской национальной кухне сводилось к разнообразию блюд из картофеля, приготовленного в различных видах. Картофельное пюре, отварной картофель, картофельные клецки, картофель в супах. Я мог вообразить себе российских поваров, перечисляющих эти блюда, подобно Баббе из фильма «Форест Гамп», который был способен бесконечно говорить о своих любимых креветках. Вы можете приготовить из них барбекю, сварить их, поджарить, испечь, пассировать их и так далее.

Подпись к изображению: Я ожидал увидеть устаревшую кухню советских времен, но то, что мне принесли, оказалось достойным поста в Instagram



Россия в моем воображении была страной, зацикленной на советском прошлом и коммунистическом правлении, и я предполагал увидеть пищу, соответствующую той эпохе.

Традиционная кухня России в течение десятилетий подвергалась дискриминации, и даже одна звезда Michelin была для нее вне досягаемости. Однако, судя по сегодняшней ситуации на ресторанном рынке, всё в корне изменилось.

Посещение ресторанов в Москве оказалось приятным открытием. Как ни странно, но именно решение России о введении в 2014 году запрета на импорт продовольствия из стран, которые поддержали экономические санкции, наложенные на нее из-за Украины, привело к оживлению ресторанного рынка.

Патриоты восторжествовали, когда им сказали о том, что они могут покупать только местные ингредиенты или продукты из «дружественных» стран. А шеф-поварам пришлось заняться созданием новых меню.

Грузинская кухня по-прежнему пользуется большой популярностью в России, и одним из первых блюд, которые я попробовал, было «чкмерули» — грузинская жареная курица в сливочном чесночном соусе. В этой кухне делается отчетливый акцент на блюдах из ячменной или гречневой крупы в качестве основы для мясных блюд из курицы, телятины, говядины, а также морепродуктов, смешанных с характерными грузинскими специями.

Расширение ресторанного рынка произошло в стремительном темпе.

На верхнем этаже второго по высоте здания в Европе находится ресторан «Русский» — новое предприятие известного российского шеф-повара Антона Ковалькова, который предлагает широкое разнообразие современной русской кухни в этом самом современном районе Москвы.

Такие рестораны как Lavkalavka у метро «Тверская» с энтузиазмом восприняли идею полного цикла производства, изначально навязанную им продовольственными санкциями. Они сами выращивают и изготавливают ингредиенты для своих блюд, а выбор блюд и вин представлен исключительно российской продукцией.

Трудно сказать о всей стране, но, по крайней мере, в Москве заметна некоторая гордость в связи с тем, что рестораны сумели адаптироваться к новой политической обстановке.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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