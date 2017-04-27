Виды шкафов

Шкаф – место, где хранятся все наши вещи, откуда мы достаём их чистыми, аккуратными и выглаженными. Он должен не только защищать одежду от пыли и смятия, но и хорошо выглядеть, не портить дизайн помещения. Есть множество вариаций по конструкции, стилю, размеру, однако основных типа всего 3:

Шкафы-купе (с раздвижными дверями)

Распашные шкафы;

Шкафы-купе

Современная дополненная вариация платяных шкафов. Оснащён раздвижными дверями, что обеспечивает удобный и широкий проём. Шкаф-купе вместительный, позволяет рационально использовать жилое пространство, а также скрывать изъяны потолка и стен. Здесь можно хранить не только обувь, одежду и домашний текстиль, но ещё и пылесос, объёмные чемоданы, утюг и гладильную доску. Дёшево купить шкаф-купе эконом-класса можно в интернет магазине Mebel169.RU

Распашной шкаф

Это полноценная корпусная мебель, такой пользовались много поколений наших предков. Массивную конструкцию можно двигать, если хочется сделать перестановку. Двери распахиваются наружу, поэтому перед шкафом должно оставаться около 60 см свободного, ничем не занятого пространства. Такой шкаф таит в себе много полезных функций: выдвижные ящики, отделения со штангой, полочки, обувные секции, держатели ремешков и галстуков. Распашной шкаф не так прост и тоже имеет свои подвиды:

Комбинированный створчатый шкаф – довольно глубокая конструкция со створками в количестве от 3 до 5; Несессер – небольшой предмет для хранения нескольких комплектов одежды, повседневных костюмов, юбок, рубашек; С торцевой штангой – шкаф, оснащённый раздвижной вешалкой.

Формы шкафов

По форме любые шкафы делятся на линейные, угловые и радиальные. Проще в изготовлении, а значит дешевле линейный шкаф, а радиальный сложнее и дороже. Угловые конструкции хороши для малометражных помещений. Все прочие различия упираются в материал: это может быть простенький МДФ или роскошное натуральное дерево.

Подобрать шкаф, который вам подойдёт не сложно, главное обладать нужной информацией. Обращайтесь в интернет-магазин Mebel169.RU за консультацией, там знающие ребята.

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