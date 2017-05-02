Финляндия заинтересована в сотрудничестве США и России в Арктике

На заседании Арктического совета в следующем месяце председательство перейдёт к Финляндии. В организацию входят США, ещё четыре страны НАТО, Финляндия, Швеция и Россия, им удалось наладить научное сотрудничество и принять совместные меры по защите природы. Некоторые считают, что Арктика стала одной из немногих площадок для взаимодействия с Россией, но этому могут помешать разногласия между США и Россией по вопросам конфликтов в Сирии и в Украине, экономические санкции и скрытые манёвры российских военных в Арктике во времена, когда климатические изменения требуют международного вмешательства. Чего можно ожидать от председательства Финляндии?

В последние годы Арктический совет, в котором основным является принцип согласия, достиг успехов в разработке стратегии в критических областях: в октябре был создан план по научному сотрудничеству, были проведены успешные переговоры по вопросам поисковых и спасательных операций и по борьбе с последствиями нефтяных разливов, Международный полярный кодекс установил требования безопасности для судов в Северном Ледовитом океане.

Тем не менее, геополитические разногласия способны повлиять на взаимодействие в Арктике. Из-за санкций американские фирмы не могут сотрудничать с российскими энергетическими компаниями при поиске и использовании энергоресурсов российской Арктики. Россия размещает в Арктике вооружение и войска, вновь открывает советские военные базы, проводит внезапные учения и располагает стратегические бомбардировщики вблизи Аляски. В России объясняют это необходимостью защищать свои экономически и стратегически важные северные территории в связи с повышенным вниманием к региону. Другие страны Арктического совета пристально следят за действиями России, но тревогу не поднимают, а некоторые наблюдатели призывают восстановить прямое сотрудничество военных, чтобы предотвратить инциденты, вызванные непониманием.

Финляндия стремится находить выгодные для всех решения. Страна считает важным защиту окружающей среды, сотрудничество в области метеорологии, взаимосвязь и образование. Это отвечает двум основополагающим принципам Арктического совета – защищать природу Арктики и поддерживать цели ООН. Также Финляндия надеется извлечь экономическую выгоду, играя ключевую роль в международных коммерческих проектах, и продвигать идеи Парижского климатического соглашения, призывая к сокращению выброса чёрного углерода (сажи) в Арктике.

Отношение Финляндии к России отличается от американского и основано на четырёх главных факторах. Первый из них – исторический. У Финляндии было два конфликта с СССР во время Второй мировой войны, в ходе которых она потеряла территории и на протяжении пятидесяти лет сохраняла нейтралитет, чтобы не зависеть от Москвы. Сегодня сухопутная российско-финляндская граница имеет протяжённость в 1271,8 километра, и Финляндия поддерживает взаимовыгодные отношения с Россией, будучи при этом членом Евросоюза.

Второй фактор – экономический. Финляндия улучшает своё финансовое состояние и технологическое развитие, а также развивает торговлю с Россией, которая является третьим по величине после Германии и Швеции торговым партнёром страны. Россия поставляет в Финляндию почти 60 процентов импортируемой энергии, при этом Финляндия импортирует лишь 20 процентов всей потребляемой энергии и может её заменить.

Третий фактор – географический. Будучи скандинавской страной, Финляндия совместно с Россией участвует в многочисленных международных организациях на различных уровнях. В этих объединениях совместно работают государственные и негосударственные организации, бизнес-группы, исследователи и сообщества, создающие проекты по улучшению условий жизни в Арктике и защите её природы.

Четвёртый фактор – прагматизм. Поддерживая отношения с Россией, основанные на историческом, экономическом и географическом факторах, Финляндия не отступает от политики Евросоюза и НАТО, придерживаясь санкций и способствуя действиям Альянса в регионе. После того, как российские арктические войска расположились в 50 километрах от границы с Финляндией, а флот и ВВС провели учения в регионе, Финляндия и Швеция начали переговоры с США по усилению военного сотрудничества.

Финляндия всегда активно выступала за сотрудничество в Арктике. На Арктическом форуме президент Финляндии Саули Ниинистё предложил провести саммит глав государств в Хельсинки, чтобы обсудить поиск решений по проблемам в регионе и за его пределами, что Владимир Путин одобрил.

Хорошие отношения Финляндии и России, а также желание Финляндии развивать сотрудничество в Арктике вкупе с её вниманием и реакцией на действия российских военных в регионе говорят о том, что передача председательства Финляндии пройдёт гладко и не будет расходиться с арктической политикой США. Сегодня взаимодействие в Арктике исключительно важно, и необходимо, чтобы при обсуждениях не возникли разногласия.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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