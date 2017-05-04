Зачем Россия легализует криптовалюту?

Россия объявила о будущей легализации криптовалют. На прошлой неделе правительство подтвердило, что законопроект создаст правовую базу для использования в торговле биткоина, Dash, Ether и других криптовалют.

Лишь год назад государство угрожало наказанием людям, которые использовали цифровые валюты. Что послужило причиной столь кардинальных изменений, и какие возможности в себе несут новые технологии? Это связано с проблемами банковского сектора в России и их влиянием на экономику.

Российская экономика находится в тяжёлом положении с 2014 года; снижение цен на нефть и санкции ограничили приток иностранных инвестиций, а банковский сектор испытал спад. Центробанк России активизировал антикоррупционную кампанию, чтобы избавиться от мошеннических и ненадёжных банков, которые прибегали к отмыванию денег, чтобы вывести капитал из страны. За последние три года была закрыта сотня банков, и кампания будет продолжаться.

Кризис ликвидности

Процесс закрытия банков дорого стоит – он обошёлся Агентству по страхованию вкладов приблизительно в 50 миллиардов долларов. Центробанк должен действовать осторожно, чтобы не спровоцировать кризис ликвидности из-за закрытия банков.

Ликвидность компаний зависит от банков, а нехватка денежных средств в моноиндустриальных регионах приводит к общественным волнениям, которые правительство намерено избежать.

Производительность предприятий не связана напрямую с банковским сектором, но в регионах российские бизнесмены тесно общаются с главами банков, и это значит, что изменения в банковском секторе могут повлиять на бизнес.

Личные связи представителей бизнеса, банков и администрации регионов ведут к коррупции, а правительство стремится от неё избавиться. Недобросовестные банки в большинстве своём предоставляли кредиты подложным фирмам, выдавали сфабрикованные займы клиентам, проводили махинации с ценными бумагами. Тем не менее, к началу расследования владельцы банков успевали скрыться, а Агентство по страхованию вкладов теперь вынуждено возвращать деньги клиентам.

Борьба с мошенничеством

Нынешней кредитной системе не хватает прозрачности, правительство с трудом может получить достоверные данные об участниках региональных банковских систем, и малые банки действуют более-менее самостоятельно. Но закрытия банков не достаточно для прекращения мошенничества и его влияния на российскую экономику, власти должны остановить само мошенничество.

В качестве решения проблемы государство может создать систему, позволяющую отслеживать всех участников банковской системы в реальном времени, и поэтому правительство России заинтересовано в криптовалюте.

Использование цифровой валюты не слишком вдохновляет финансовую элиту. Их больше интересует технологическая платформа, при помощи которой совершаются операции.

Самой успешной криптовалютой стал биткоин, созданный в 2009 году. Эта криптовалюта выпускается с помощью алгоритмов, защищающих эмиссию и будущие транзакции с её участием. Люди могут обменять традиционную валюту на биткоины на биржах или в банках и использовать их для оплаты товаров и услуг в странах, где криптовалюта разрешена.

У правительства вызывает опасения анонимность использования криптовалюты, которая способствует отмыванию денег, но оборот биткоинов регулируется системой блокчейн, отслеживающей транзакции пользователей.

Блокчейн

Биткоины не хранятся в файле или на сервере, операции подтверждаются системой блокчейн, которая следит не за биткоинами, а за транзакциями с их использованием.

В результате фиксируются действия пользователей криптовалюты. При этом у блокчейна нет центральной базы данных и её нельзя взломать, так как информация хранится на различных компьютерах. Пользователи системы могут следить за совершением операций в реальном времени. К тому же, система зашифрована.

К системе может присоединиться множество пользователей, не исключая и финансовый сектор. Государство и бизнес могут создать свою версию системы, либо задействовать уже существующую.

К преимуществам системы для российской экономики следует отнести возможность следить за действиями пользователей, высокую скорость операций, низкую стоимость из-за меньшей бумажной волокиты и повышенную безопасность благодаря отсутствию основной цели для атаки. Тем не менее, многие детали ещё требуют проработки.

Будущее биткоина

Не известно, станет ли Россия использовать существующую систему блокчейн во всём банковском секторе и регулировать её использование с помощью новых законов, будет ли задействовать нынешнюю платформу до изобретения своей собственной или запустит блокчейн, чтобы тщательнее изучить эту систему и выяснить, как она может помочь российскому финансовому сектору.

Ясно лишь одно: правительство России надеется использовать технологию блокчейн для борьбы с мошенничеством и коррупцией, что в свою очередь снизит государственные затраты.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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