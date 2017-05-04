Дежавю: почему Россия возвращается в Афганистан?

Принимая во внимание все конфликты и жестокость, которая сегодня творится на всём земном шаре, легко забыть о том, что холодная война закончилась десятки лет назад. Москва вновь активизируется в Афганистане – в стране, которая была главным полем боя опосредованной войны тех времён.

Американские военные обвиняют Россию в поставках и возможном финансировании Талибана (эти обвинения в Кремле отрицают), а Россия добивается расположения афганцев, завуалировано критикуя действия НАТО в Афганистане и организуя переговоры с целью установить мир.

Что Москва делает в Афганистане, где 10 лет длилась разрушительная война с её участием? Ниже представлен анализ недавнего вмешательства России в дела Афганистана.

Настоящее

Москва продолжительное время утверждает, что нестабильность в Афганистане представляет опасность для России. На севере Афганистан граничит с бывшими республиками СССР -Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Сегодня в этих странах, где большинство населения составляют мусульмане, Москва обладает значительным влиянием. Опасения России, связанные с ИГИЛ и эпидемией ВИЧ, которую усугубляет потребление героина, заставляет Москву поднимать тревогу, когда дело касается Афганистана (страна производит примерно 90 процентов мирового опиума, который используется для производства героина).

На прошлой неделе бывший президент Афганистана Хамид Карзай посетил российскую столицу, что привлекло внимание тех дипломатов, которые считали его встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым неуместной. Вопреки широко распространяемым слухам о том, что Карзай желает вернуться на пост президента (который занимал в период с 2004 по 2014 годы), он не имеет должности в афганском правительстве и заявил, что не будет вновь управлять страной. Тем не менее, Карзай до сих пор живёт в дипломатическом сердце Кабула вблизи президентского дворца, который был ему домом так много лет, а у его ворот часто происходят всплески активности. Некоторые обвиняют Карзая в работе против нынешнего правительства во главе с Ашрафом Гани, который всё чаще проявляет себя как слишком слабый для эффективного руководства правитель: большая часть Афганистана теперь находится под контролем Талибана. Силы НАТО численностью в 13 тысяч человек в стране присутствуют, но занимаются лишь обучением и помощью афганским партнёрам, а не воюют.

В отношениях России с Вашингтоном и Евросоюзом наблюдается самый значительный за всё время спад, а вмешательство Москвы в дела Афганистана, по словам президента Центра диаспоры Афганистана в России Гулама Джалала, «имеет целью вызвать у американцев раздражение».

«Это продолжение старой шахматной партии. Американцы вмешались в сирийский конфликт, поэтому Россия стремится повлиять на события в Афганистане», — сообщил Джалал порталу haaretz.com. В деятельности возглавляемой им негосударственной организации участвуют 10 тысяч афганцев, многим из которых в начале 90-х годов с развитием в Афганистане гражданской войны Москва предоставила убежище. Вмешательство России в сирийский конфликт менее двух лет назад значительно улучшило контроль над страной президента Башара Асада, хотя США постепенно наращивают там своё присутствие. Недавно США расширили свою военно-воздушную базу на севере Сирии, где расположились сотни американских военных. В ответ на химические атаки сил Асада Дональд Трамп внезапно приказал нанести удар 59 крылатыми ракетами Tomahawk по сирийской авиабазе, чем разрушил все надежды на ослабление напряжённости между Россией и США.

Со своей стороны Россия провела три этапа переговоров, направленных на достижение мира между правительством Афганистана и Талибаном, но к выбору участников мероприятия подошла крайне избирательно. На первый этап были приглашены Китай и Пакистан, но не Афганистан. К Кабулу обратились на втором этапе, а США были приглашены, но отказались от участия в третьем этапе переговоров, который прошёл после того, как Америка в середине апреля сбросила самую большую неядерную «маму всех бомб» на позиции ИГИЛ в восточной части Афганистана.

Будущее

Вашингтон неоднократно пытался обеспечить успешные мирные переговоры в Афганистане, но не смог этого сделать, а для России проведение переговоров может стать главной победой, которая проявляется в нескольких аспектах. Во-первых, мирные переговоры – это месть Москвы Америке за её роль в поражении СССР в Афганистане (что, в свою очередь, было местью Америки за её поражение во Вьетнамской войне).

Во-вторых, Москва может добавить любую сделку в список внешнеполитических достижений, которые полезны Путину, остающемуся у власти, несмотря на масштабные протесты, вызванные коррумпированностью высокопоставленных чиновников. По результатам проведённых Левада-Центром опросов, большинство россиян считают главными достижениями Путина военную и внешнюю политику, а 10 лет назад его сильной стороной считалась экономическая политика.

В-третьих, достигнутый с помощью Москвы мир может действительно возыметь эффект и восстановить впечатление или дать надежду на передышку в ситуации, которая постепенно выходит из-под контроля. На прошлой неделе морские пехотинцы США вновь появились в провинции Гильменд, где ведутся самые ожесточённые бои с Талибаном. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс планирует увеличить количество войск в Афганистане, что вызывает дежавю. Афганцы часто рассматривают войну с участием СССР через розовые очки, отмечая, что Советы, в отличие от НАТО, создали в стране инфраструктуру. Какое дежавю окажется сильнее?

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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