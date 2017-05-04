Tele Trade: отзывы о финансовой аналитике и торговой площадка

Что можно узнать из отзывов в интернете о брокерской компании? В них нет официальной информации, но есть нечто более важное – опыт людей, которые пользовались услугами брокера и могут этим опытом поделиться. Рассмотрим для примера отзывы о Tele Trade – пожалуй, самом известном российском брокере на сегодняшний день, работающим с 1994 года.
Из-за популярности брокера отзывов о нем очень много, некоторые более информативные, некоторые менее, но если изучить достаточно большую массу, то можно понять основные преимущества и недостатки компании. Сразу стоит сказать, что преимуществ у Tele Trade больше, чем недостатков, что неудивительно, так как иначе компания не смогла бы работать столь успешно и столь долго.
Итак, к безусловным преимуществам брокера в отзывах о Tele Trade относят качество работы торговой площадки. Трейдерам нравится мизерная возможность проскальзывания, неизменность спреда независимо от волатильности, минимальное количество реджетов. Сделки совершаются очень быстро, и многие авторы отзывов отмечают, что никогда не видели ничего подобного. Короче говоря, торговая площадка — это безусловное преимущество Tele Trade над другими брокерами.
Еще одним преимуществом авторы отзывов о Tele Trade, как правило, называют качество аналитики и обучения. В Tele Trade каждый клиент может бесплатно получать прогнозы, обзоры и экономический календарь и некоторые трейдеры в отзывах пишут о том, что этой информации вполне хватает для успешной торговли. Но можно пойти по еще более простому пути и воспользоваться услугой копирования сделок топовых трейдеров. Конечно торговля таким способом будет приносить меньший итоговый доход, так как услуга не бесплатная, но учитывая профессионализм топ-трейдеров, вероятность потерять деньги практически отсутствует.
Что касается недостатков, то авторы отзывов о Tele Trade называют весьма долгий процесс вывода средств — он осуществляется примерно неделю. Еще одним недостатком некоторые трейдеры считают довольно большой размер минимального депозита – 2000$, который, по их мнению, слишком велик для новичков. Но при этом нельзя сказать, что трейдеры считают компанию в принципе неподходящей для новичков, ведь у Tele Trade, как уже было сказано, прекрасное обучение.
Итак, мы привели основные тезисы, которые встречаются в отзывах о компании Tele Trade. Ну а стоит ли с ними сотрудничать или нет, пусть каждый решает для себя сам.
Площадка работает стабильно хорошо. Проскальзывании нет, сделки совершаются очень быстро. Вот спреды не самые привлекательные. Но для меня качество работы площадки более важный фактор