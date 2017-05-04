Tele Trade: отзывы о финансовой аналитике и торговой площадка

Что можно узнать из отзывов в интернете о брокерской компании? В них нет официальной информации, но есть нечто более важное – опыт людей, которые пользовались услугами брокера и могут этим опытом поделиться. Рассмотрим для примера отзывы о Tele Trade – пожалуй, самом известном российском брокере на сегодняшний день, работающим с 1994 года.

Из-за популярности брокера отзывов о нем очень много, некоторые более информативные, некоторые менее, но если изучить достаточно большую массу, то можно понять основные преимущества и недостатки компании. Сразу стоит сказать, что преимуществ у Tele Trade больше, чем недостатков, что неудивительно, так как иначе компания не смогла бы работать столь успешно и столь долго.

Итак, к безусловным преимуществам брокера в отзывах о Tele Trade относят качество работы торговой площадки. Трейдерам нравится мизерная возможность проскальзывания, неизменность спреда независимо от волатильности, минимальное количество реджетов. Сделки совершаются очень быстро, и многие авторы отзывов отмечают, что никогда не видели ничего подобного. Короче говоря, торговая площадка — это безусловное преимущество Tele Trade над другими брокерами.

Еще одним преимуществом авторы отзывов о Tele Trade, как правило, называют качество аналитики и обучения. В Tele Trade каждый клиент может бесплатно получать прогнозы, обзоры и экономический календарь и некоторые трейдеры в отзывах пишут о том, что этой информации вполне хватает для успешной торговли. Но можно пойти по еще более простому пути и воспользоваться услугой копирования сделок топовых трейдеров. Конечно торговля таким способом будет приносить меньший итоговый доход, так как услуга не бесплатная, но учитывая профессионализм топ-трейдеров, вероятность потерять деньги практически отсутствует.

Что касается недостатков, то авторы отзывов о Tele Trade называют весьма долгий процесс вывода средств — он осуществляется примерно неделю. Еще одним недостатком некоторые трейдеры считают довольно большой размер минимального депозита – 2000$, который, по их мнению, слишком велик для новичков. Но при этом нельзя сказать, что трейдеры считают компанию в принципе неподходящей для новичков, ведь у Tele Trade, как уже было сказано, прекрасное обучение.

Итак, мы привели основные тезисы, которые встречаются в отзывах о компании Tele Trade. Ну а стоит ли с ними сотрудничать или нет, пусть каждый решает для себя сам.

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