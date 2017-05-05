Как Трамп может сдерживать Россию и всех других противников США?

Продукт Холодной войны, сдерживание – это сложная теория и ряд политических мер, которые позволяли удерживать США и Советский Союз от ядерного Армагеддона. Программа была почти совершенно свёрнута после Холодной войны.

Сейчас, с появлением новых угроз по всему миру – в Северной Корее, Сирии, Прибалтике, Южно-Китайском море – администрации Трампа было бы полезно переосмыслить опыт сдерживания в это неспокойное время.

Почему сдерживание имеет значение?

Во-первых, так как способность Америки к сдерживанию имеет решающее значение для поддержания союзников США, проблема администрации Трампа заключается в том, что её политика не сдерживает другие страны от нападения на сами США с применением ядерного оружия. Мало кто сомневается в готовности или способности США уничтожить любую нацию, которая начала ядерную войну против нее. Но, как в этом убедилась администрация Барака Обамы, когда Россия присоединила к себе Крым и вторглась в Украину, в США все более возрастает проблема сдерживания противников от применения обычного оружия или даже «вежливых людей» (российские военнослужащие в форме без знаков различия, действовавших в Крыму) для нападения на слабые региональные государства.

Вторая причина заключается в том, что угрозы безопасности для США и их союзников возрастают. Войны последней четверти века, особенно после трагедии 11 сентября, дорого обошлись США. Америка столкнулась с затяжными войнами на Балканах, хаосом в Сомали, конфликтами в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии, а также с растущей проблемой ядерных амбиций Ирана, но ни одна из этих угроз не была критической. Пока нет. Ничто не угрожало истреблением американской нации или крупномасштабными разрушениями на территории США. И, по большей части, ничто не угрожало ключевым союзникам США.

Угрозы, возникающие в течение следующей четверти века, скорее всего, будут гораздо более значительными.

Китай, Россия и Северная Корея ускоренными темпами модернизируют своё ядерное оружие и совершенствуют системы его доставки (например, баллистические ракеты). Москва и Пекин также значительно улучшают военный потенциал, изменяя баланс сил и добавляя новые неопределенности. Химическое и биологическое оружие достать легче, чем когда-либо, угроза кибератак кажется безграничной, и международный терроризм никуда не собирается исчезать в ближайшее время.

Каким образом США могут сдерживать эти угрозы? В первую очередь Америка должна понять, что не существует такого понятия, как полное сдерживание. Скорее, нужно сдерживать конкретного противника от совершения конкретного действия.

Сдерживание означает предвидение намерений противника и влияние на них. США не могут, например, «сдерживать Россию». Однако они могут помешать президенту Владимиру Путину захватить Эстонию. Два года назад эксперты РЭНД (американский стратегический исследовательский центр) предупредили, что такой сценарий вполне возможен. С тех пор НАТО и США предприняли шаги, чтобы внушить России сомнения в успешности такого нападения.

Точно так же США могут удержать Северную Корею от начала ядерного нападения на Южную Корею или Японию, или вторжения в Южную Корею. В обоих случаях США и их союзники противопоставляют ей надёжные ответные меры. Тем не менее, мы не думаем, что это возможно – сдерживать Северную Корею в её стремлении иметь ядерное оружие: она делает это просто из «чувства самосохранения» или регулярных провокаций с юга. Прекращение ядерной программы Северной Кореи потребует согласованного результата, гарантом которого, судя по всему, станет Китай.

Комплексный подход к этим угрозам должен включать наращивание возможностей правительства США для прогнозирования возникающих угроз, в том числе событий, весьма маловероятных, последствия которых были бы разрушительными. США никогда не удастся преуспеть в «предсказании» будущего, но они могут предусмотреть несколько вариантов развития событий и предпринять соответствующие действия.

Гражданские и военные специалисты должны также разработать конкретные стратегии и возможности для сдерживания тех основных угроз, которые они могут предвидеть. Им следует уделять больше внимания общепринятым средствам сдерживания, чем ядерным средствам, и готовиться к сдерживанию во многих областях, включая космос и киберпространство. Помимо этого, они должны приспосабливать возможности сдерживания, чтобы влиять на различных потенциальных противников. То, что отпугивает Владимира Путина, может не помешать Ким Чен Ыну.

Наконец, некоторые угрозы не могут предвидеться или сдерживаться: эпидемии, стихийные бедствия, скрытые атаки… Укрепление национальной устойчивости может помочь США быстрее и сильнее оправиться от любых непредвиденных проблем.

Разрушения могут быть неизбежными, но упреждение, сдерживание и устойчивость во внешней политике могут помочь ослабить последствия.

Об авторах:

Andrew Hoehn является старшим вице-президентом, а Sonnie Efron – ответственным редактором в некоммерческой корпорации РЭНД (американский стратегический исследовательский центр).

Источник перевод для MixedNews — Дмитрий Уточкин (Голосов нет)

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