Станет ли Россия противодействовать международной изоляции Северной Кореи

Согласно заявлению официального информационного агентства северной Кореи, когда лидер страны Ким Чен Ын рассылал в этом году поздравления с Новым Годом по лунному календарю, первая открытка была отправлена российскому президенту Владимиру Путину, и лишь затем – президенту Китая и другим союзникам.

Некоторые эксперты, специализирующиеся на Северной Корее, утверждают, что Ким Чен Ын, возможно, рассчитывает на помощь России, в случае если Китай, на долю которого приходится около 90 процентов торгового оборота Северной Кореи, усилит санкции против этой изолированной страны в рамках мер по сдерживанию ее ядерных и ракетных программ.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе похвалил китайского лидера Си Цзиньпина за оказанную помощь в обуздании Пхеньяна. Днем позже государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон обратился к Совету Безопасности ООН с просьбой о введении дополнительных санкций для дальнейшей изоляции северокорейского режима.

На данный момент нет никаких признаков устойчивого роста торговли между Россией и Северной Кореей, однако деловые контакты и транспортное сообщение между двумя странами становятся все более активными. Так, начиная со следующей недели, новая паромная переправа между Северной Кореей и российским портом Владивосток будет перевозить до 200 пассажиров и 1000 тонн грузов шесть раз в месяц.

Данные информационного терминала Thomson Reuters Eikon об отгрузках показывают, что в последнее время осуществляется стабильная отправка нефтеналивных танкеров из Владивостока в северокорейские порты на восточном побережье. В минувший четверг в портах в районе Владивостока были загружены пять нефтеналивных судов под флагом Северной Кореи, которые обозначили северокорейские порты в качестве пунктов назначения. Какие именно продукты они перевозили, осталось неизвестным.

По сообщениям СМИ, ранее в этом году российские официальные лица нанесли визит в Пхеньян для обсуждения вопросов более широкого сотрудничества в области железнодорожного транспорта. Построенная Россией железная дорога между восточным приграничным городом Хасан и северокорейским портом Раджин используется для перевозки угля, металлов и различных нефтепродуктов.

«Северную Корею не волнует проблема давления или санкций со стороны Китая, поскольку рядом существует Россия, – заявил Леонид Петров, эксперт по Северной Корее из Австралийского национального университета в Канберре. – Пхеньян уже в течение полувека сталкивает между собой Москву и Пекин, заставляя их соперничать за право предоставлять помощь и оказывать влияние на Северную Корею».

В России, и особенно во Владивостоке, проживает крупнейшая в мире зарубежная северокорейская община, и эти люди ежемесячно отправляют домой десятки тысяч столь остро необходимых долларов.

Выступая в ООН на прошлой неделе, госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал государства разорвать дипломатические и финансовые связи с Пхеньяном и приостановить прием северокорейских гастарбайтеров. Совет Безопасности пока не одобрил каких-либо мер в отношении Северной Кореи.

Хотя Россия не обозначила своего намерения противодействовать санкциям США или ослабить их эффект, ее отношения с Соединенными Штатами являются настолько напряженными, что это может затруднить присоединение Москвы к любой инициативе в отношении Северной Кореи под руководством США.

Во вторник Трамп и Путин провели телефонные переговоры и среди прочих вопросов обсудили ситуацию вокруг Северной Кореи. Об этом сообщили обе стороны. Однако, о достигнутых соглашениях ничего сказано не было.

Эксперт по России из Оксфордского университета Сэмюэль Рамани заявил, что поддержка режима Пхеньяна может принести Москве экономическую выгоду. Это могло бы продемонстрировать, что Россия является «надежным партнером любого анти-западного режима, подвергающегося международной изоляции и экономическим санкциям», сказал Рамани.

«Поскольку у России имеются тесные экономические связи с другими странами, которые находятся в конфликте с Западом, например, с Ираном, Венесуэлой и Сирией, этот символический подтекст российско-северокорейских отношений имеет стратегическое значение», — добавил он.

Соединенные Штаты призывают к введению эмбарго на продажу нефти Северной Корее, которая удовлетворяет все свои потребности в топливе за счет импорта. Китай, главный поставщик Северной Кореи, вряд ли согласится на такой шаг, поскольку это потенциально может привести к дестабилизации положения режима Пхеньяна. Однако, по мнению экспертов, Пекин может наложить определенные ограничения на торговлю.

Китай экспортирует в Северную Корею около 500 тысяч тонн сырой нефти и 270 тысяч тонн нефтепродуктов в год, сообщают источники в китайской нефтяной индустрии. По данным ООН, Россия, еще один крупный поставщик нефти в Северную Корею, экспортировала в 2015 году 36 тысяч тонн. Более свежие данные об экспорте отсутствуют.

Китайские источники также сообщают, что после того как Пекин два года назад приостановил экспорт авиационного топлива в Северную Корею, эти поставки начала осуществлять Россия.

Кроме того, Россия, и особенно порт Владивосток, является важным источником иностранной валюты для Северной Кореи.

Однако, наиболее символическим событием в отношениях между Россией и Северной Кореей является начало регулярного паромного сообщения со следующего понедельника. Судно Mangyongbong-92 будет ходить между двумя портами, Владивостоком и Раджином, около шести раз в месяц.

Владимир Баранов, глава Владивостокской компании Инвестстройтрест, сообщил агентству Reuters, что его компания зафрахтовала Mangyongbong-92 и будет генеральным агентом этого паромного маршрута. Это устаревшее судно использовалось для перевозки туристов между Японией и Северной Кореей, но в 2006 году Токио запретил такие визиты в рамках санкций против Пхеньяна.

В редакционной статье японской газеты «Ёмиури симбун» паромное сообщение с Россией было названо «шагом, который ослабляет эффект международных усилий по изоляции Северной Кореи, направленных на прекращение ее ядерного и ракетного развития».

Тем не менее, эксперты утверждают, что, несмотря на разногласия с Соединенными Штатами и существующие связи с Северной Кореей, Россия вряд ли резко увеличит объемы торговли с Пхеньяном из-за недостатка валютных резервов и общей ненадежности.

«Любая торговля с Северной Кореей нуждается в субсидировании, – заявил эксперт по Северной Корее из Сеульского университета Андрей Ланьков. – Я не думаю, что российское правительство станет расходовать свои иссякающие валютные резервы для поддержки режима, который Москва презирает и считает неизлечимо неблагодарным, а также склонным к рискованному авантюризму».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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