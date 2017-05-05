На границе России с Норвегией и Финляндией появился новый национальный парк

«Появление на карте этой новой охраняемой территории является большим событием в канун Года экологии», — говорит губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Новый национальный парк «Караблекк» занимает территорию площадью 8 тысяч 300 гектаров в Печенгском районе, расположенном вдоль границы с соседними Норвегией и Финляндией.

В некоторых местах заповедник подходит менее чем на километр к границе с Норвегией. В нескольких километрах южнее проходит граница с Финляндией.

«Караблекк» расположен бок о бок с заповедником «Пасвик».

«Современный национальный парк не должен ограничиваться только охраной природы, но и развиваться как центр притяжения и давать новые импульсы развития муниципальным образованиям», — говорит министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова.

«Поэтому наша задача — сделать охраняемые земли удобными для людей», — добавляет она, говорится в пресс-релизе.

По словам региональных властей, для создания парка были приняты все необходимые меры на законодательном уровне.

В центре нового парка находится гора Караблекк высотой 386 метров.

В этом районе встречаются редкие растения и лишайники, а также уникальные млекопитающие и птицы, говорится в указе о создании парка.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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