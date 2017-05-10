Российская арктическая «научно-исследовательская» субмарина будет самой длинной в мире

Самой длинной подводной лодкой почти четыре десятилетия подряд считалась советская субмарина «Тайфун». Скоро произойдёт смена лидера, так как Россия создаёт арктическую «научно-исследовательскую» субмарину, которая представляет собой глубоко модифицированный вариант атомных подводных лодок проекта 949А «Антей», вооружённых крылатыми ракетами. Приблизительная длина новой субмарины составит от 154 метров до внушительных 184 метров. Длина подлодок «Тайфун», из которых сейчас в строю лишь одна, составляет 173 метра.

У подводных лодок класса 949А «Антей», которые обрели известность после трагедии атомохода «Курск» в 2000 году, внушительный вид. Их большая ширина объясняется необходимостью размещения пусковых установок для 24 противокорабельных крылатых ракет П-700 «Гранит», которые могут быть оснащены обычной или ядерной боеголовкой. Основное предназначение этих подводных лодок – внезапный ракетный удар по американским авианосным группам. Эти большие субмарины отличаются бесшумностью, их сложно обнаружить, а также в их распоряжении имеется арсенал из торпед, который они используют против других подводных лодок или для охоты за надводными кораблями.

В 2015 году Россия объявила о том, что восемь субмарин проекта 949А «Антей» будут переоборудованы для оснащения противокорабельными ракетами 3М55 «Оникс» и дозвуковыми крылатыми ракетами 3М54 «Клаб». Модернизация позволит эффективно атаковать наземные цели. Кроме того, подлодки будут оснащены более современным противокорабельным оружием. Предполагается, что арсенал субмарин увеличится до 72 ракет. Также будут модернизированы боевые системы управления, связи и разведки. Проект обновлённых субмарин получит обозначение 949АМ.

Более крупная и необычная версия 949А «Антей» создаётся на базе незавершённой субмарины «Белгород». Вместо ракетного вооружения эта специальная «научно-исследовательская» подлодка будет оснащаться специальным оборудование, среди которого батискафы, телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, кабели, шлюзовые камеры для аквалангистов и даже устройства для установки тяжёлогых приборов на морское дно. Также подлодка может взять на борт множество грузов, включая и атомные генераторы, которые размещаются на морском дне для обеспечения функционирования оборудования. Под эти цели на «Белгороде» отведена площадка длиной примерно в 30 метров.

Последняя построенная американцами субмарина класса «Сивулф» «Джимми Картер» была модифицирована для схожих целей и проведения подводных шпионских операций на морском дне, к примеру, для повреждения оптических кабелей и проведения спасательных операций. Но даже после удлинения корпуса «Джимми Картера» при его приблизительном водоизмещении в 12,5 тысяч тонн он уступает подлодкам 949А «Антей», изначально имевших водоизмещение примерно в 20 тысяч тонн. В результате обновления водоизмещение «Белгорода», скорее всего, приблизится к 30 тысячам тонн.

По официальной версии субмарина «Белгород» будет использоваться для изучения морского дна в Арктике и разведки полезных ископаемых. Но в действительности её задачей, судя по всему, станет установка систем подводной связи и, возможно, гидроакустической системы на арктическом шельфе. Система будет напоминать арктический вариант американской гидроакустической противолодочной системы СОСУС, которая используется для обнаружения неприятельских подводных лодок. Подобное оборудование предоставит России значительное преимущество при проведении подводных операций в Арктике.

«Белгород» определённо был построен с расчётом на эксплуатацию в арктических условиях, но он сможет, как и «Джимми Картер», вести разведывательную деятельность и в других регионах.

Растёт страх того, что Россия заинтересована не только в отслеживании информации, которая передаётся по подводным оптоволоконным кабелям, но и в их уничтожении в ходе информационной войны. Возможность отрезать часть мира от потока информации – это стратегически важное преимущество. Сообщения о том, что Россия, возможно, работает в данном направлении, приходили до президентских выборов в США 2016 года, в ходе которых Москва с помощью взлома и кибершпионажа узнала тайную информацию и использовала WikiLeaks для её публикации.

Возможность уничтожить подводный кабель удалённо, без участия заметных надводных кораблей не только придаст действиям России элемент внезапности, но и позволит Москве отрицать проведение подобной операции – именно эту тактику страна повсеместно применяет в ходе гибридной войны.

Важно, что у России уже имеются две другие субмарины, готовые справиться как минимум с частью подобных задач – это атомная субмарина «Подмосковье» проекта 667БДРМ «Дельфин» и переоборудованная подлодка проекта 667БДР «Кальмар». Обе субмарины являются носителями малых подводных лодок, среди которых и атомная подлодка «Лошарик».

Были высказаны предположения о том, что увеличение длины «Белгорода» также позволит субмарине стать носителем малых подводных лодок или транспортировать и запускать подводные беспилотные аппараты типа «Каньон». Стоит отметить, что «Каньон» (также известный как «Статус-6»), несмотря на вызванный прессой ажиотаж, скорее всего, является концептуальной разработкой на самой ранней стадии. Также это может быть дезинформацией. Существование «Каньона» и его отношение к «Белгороду» было «рассекречено» российским телевидением, что вызывает некоторые подозрения.

Вполне возможно, что однажды «Белгород» будет использован для связанных с «Каньоном» задач, если система будет доработана. Новое вооружение предоставит России альтернативную возможность нанесения ответного ядерного удара, против которого противоракетные американские системы бессильны.

Раз уж на то пошло, Москва открыто пренебрегает возможностями американских систем противоракетной обороны. Страна нарушила Договор 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в попытках охватить американские системы ПРО, хотя они и не способны отразить массовую ядерную ракетную атаку. С учётом этого, разработка «Каньона» выглядит привлекательно, но дорого обойдётся как в финансовом, так и в геополитическом отношении.

Возможно, самая большая тайна кроется в том, для чего России понадобились три дорогостоящих шпионских субмарины-носителя. Конечно, обладать подобными способностями – заманчивая возможность, но Москва сейчас находится не в лучшем финансовом положении, и создание подобных субмарин вместо постройки ударных подводных лодок и дизель-электрических подлодок с воздухонезависимой двигательной установкой выглядит странно. Их существование, должно быть, является частью глобальной военной стратегии и не ограничивается шпионажем и использованием подводных судов. И всё же, введение в эксплуатацию одного только «Белгорода» указывает на то, сколь решительно настроена Россия на доминирование в Арктике.

Недавно бывший российский полковник высказал сомнительное предположение о том, что Россия установила или планирует установить ядерные заряды на морском дне вдоль береговой линии Америки. Это оружие может быть использовано одновременно, что приведёт к массивному радиоактивному цунами, которое обрушится на побережье Америки и разрушит ключевые объекты инфраструктуры и военные базы. Это звучит в высшей степени нелепо, однако с учётом увеличения числа российских субмарин, способных работать на морском дне, и возможностью использования ими малых атомных подводных лодок, эти заявления выглядят правдоподобно.

Остаётся следить за реализацией программы. Ввод в эксплуатацию подлодки «Белгород» запланирован на 2018 год.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x