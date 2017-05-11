Покупка российских ценных бумаг вновь актуальна?

Стоимость российских ценных бумаг в этом году упала на 10 процентов после яркого подъёма в 2016 году.

Аналитик из компании Jefferies Шон Дерби утверждает, что падение создаёт хорошие условия для покупки. Дерби довольно оптимистично настроен по отношению к российским ценным бумагам и замечает, что силы рынка благосклонны.

«Между ростом М1 и фондовым индексом акций положительная корреляция. Хотя текущие банковские счета и резервы в иностранной валюте необязательно растут быстро, корреляция между двумя экономическими показателями положительная, и это значит, что российская финансовая система устойчива. Новая регрессия говорит о противоположном. Изменения фактической процентной ставки тесно связаны с розничной торговлей».

Низкая процентная ставка станет попутным ветром для российских ценных бумаг. Центральный банк России уменьшил показатель на 75 базисных пунктов с начала года до 9,25 процентов на фоне снижения темпа инфляции.

Сейчас российская экономика выглядит лучше. Дерби отмечает:»После чрезвычайно резкого спада ожидается, что ВВП России достигнет 1,4 процента в 2017 и 2018 финансовых годах (источник: МВФ). Розничная торговля в России почти прекратила снижение (-0,4 процента в марте). Профицит текущего счёта России снизился до 1,7 процента в конце прошлого года, ниже этот показатель опускался лишь во время кризиса 1998 года. Хотя чистые ошибки и пропуски платёжного баланса не свидетельствуют о значительных ухудшениях, финансовый учёт не был столь устойчив. Следовательно, в России трёхлетняя процентная ставка рынка свопов в прошлом году снизилась незначительно. Снижение курса доллара – позитивный фактор, но уменьшение процентной ставки будет медленным и постепенным, несмотря на то, что процентная ставка в два раза превышает уровень инфляции».

Несмотря на сниженную процентную ставку, за последние 15 месяцев рубль укрепился по отношению к доллару на 26 процентов, что, по мнению Дерби, говорит об отклике рынка валют на политику Центрального банка России, направленную на достижение баланса между процентной ставкой и уровнем инфляции.

Российские ценные бумаги дёшевы при среднем увеличении уровня будущей прибыли в 6,25 раз. При коэффициенте отношения цены к балансовой стоимости равном 0,75 российские ценные бумаги характеризуются рентабельностью собственного капитала в 12,34 процента и доходам по дивидендам в 5,3 процента.

Инвестор с огромным стажем Джим Роджерс любит вкладывать деньги в российские компании. Он приобрёл акции «Аэрофлота», Московской биржи и производителя удобрений «ФосАгро».

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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