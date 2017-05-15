Ядерное оружие, субмарины и ракеты: как Россия собирается противостоять США

По утверждениям специалистов Школы международных исследований имени Раджаратнама (RSIS), расположенной в Сингапуре, в качестве ответа на «Третью стратегию компенсации» Пентагона в России решили сконцентрироваться на разработке тактического и стратегического ядерного оружия. Однако несмотря на то, что Кремль выбрал приоритетным направлением разработку ядерного оружия на фоне ускоряющихся темпов гонки обычных вооружений, Москва постепенно внедряет военные инновации, хоть и в сравнительно малом масштабе.

Профессор RSIS Майкл Раска и старший сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин в своём исследовании пишут: «Российский ответ, направленный на противодействие этим инициативам, состоит из двух главных элементов. Первый элемент – парирование «Третьей стратегии компенсации» с помощью «Первой стратегии компенсации», что подразумевает акцент на разработку широкого спектра стратегических и тактических систем ядерного вооружения. Развитый ядерный арсенал позволит России эффективно ответить США, НАТО и Китаю на усовершенствование ими традиционных видов оружия. Второй элемент ответной стратегии более амбициозен и несёт большие технологические риски. Россия противопоставляет США схожие с американскими технологические инициативы собственной разработки, при этом более узкоспециализированные и имеющие меньший масштаб».

Российская модернизация ядерного оружия была обширной, в неё входило множество программ, направленных на противодействие противоракетному щиту США, который создаётся в Европе. «Россия вооружается стратегическими ракетными комплексами РС-24 «Ярс» и атомными подлодками класса «Борей», оснащёнными ракетными комплексами РСМ-56 «Булава», — пишут авторы. – В то же время Россия разрабатывает как минимум два дополнительных ракетных комплекса: тяжёлую жидкостную межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 «Сармат» и подвижный грунтовый ракетный комплекс РС-26 «Рубеж», специально ориентированный на разрушение американского противоракетного щита в Европе. Также начата разработка боевого железнодорожного ракетного комплекса, который заменит один из существующих (скорее всего, заменят РС-24). Более того, Россия ведёт работу над созданием гиперзвуковых аппаратов для межконтинентальных ракет. Ещё одна обширная программа посвящена разработке значительно обновлённой версии сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, который будут производить в Казани. Москва относится к любой потенциальной угрозе, которая может снизить эффективность российских ядерных сил, крайне серьёзно и незамедлительно принимает контрмеры».

К тому же, Россия модернизировала свои тактические ядерные силы, в арсенале которых баллистические ракеты малой дальности, ядерные бомбы свободного падения, крылатые ракеты и даже ядерные ракеты системы «земля-воздух». Авторы исследования пишут о том, что российские программы по перевооружению ядерных сил успели далеко продвинуться. По их словам, у России уже имеется значительное преимущество над Америкой по части качества и разнообразия средств доставки ядерного оружия, а также есть все основания утверждать, что в будущем ядерные силы будут эффективно обеспечивать свою стратегическую роль.

Но в рамках ответа на «Третью стратегию компенсации» Россия не отказывается от совершенствования традиционных систем вооружений и разрабатывает аналогичные с США технологии, лишь в меньшем масштабе из-за ограниченности ресурсов. Авторы исследования пишут, что работа над некоторыми технологиями находится на начальных стадиях, и тем не менее, в таких областях как энергетическое оружие направленного действия, рельсовая пушка, гиперзвуковые аппараты и самоуправляемые подводные аппараты российские специалисты добились значительных успехов.

В долгосрочной перспективе в России, скорее всего, будут уделять основное внимание следующим технологиям:

– Роботизированные и дистанционно управляемые системы, среди которых беспилотные летательные аппараты и наземные устройства – боевые, разведывательные и относящиеся к снабжению аппараты, сейчас проходят интенсивным испытания;

– Новое поколение систем радиоэлектронной борьбы и расширение возможностей военных киберсистем;

– Внедрение усовершенствованных систем управления и контроля, в том числе и «военного интернета»;

– Совершенные противовоздушные и противоракетные системы дальнего и сверхдальнего действия, которые могут быть использованы для атаки спутников, противовоздушной обороны, завоевания превосходства в воздухе и в целом для противодействия системам Запада;

– Новое поколение хорошо защищённых бронированных машин, кардинально сокращающих потери в ходе локальных конфликтов;

– Совершенные истребители для ведения боя с западными истребителями пятого поколения;

– Гиперзвуковое оружие как средство борьбы с зарубежными разработками в области систем противовоздушной и противоракетной обороны;

– Энергетическое оружие направленного действия, которое служит основой будущего развития вооружения.

Знаменательно, что колоссальные разработки атомных эскадренных миноносцев проекта «Лидер» или новые авианосцы в этом списке не упоминаются. Так происходит из-за того, что подконтрольные государству СМИ часто прибегают к нелепой пропаганде, а профессиональные издания, как отмечают авторы исследования, предоставляют точную информацию о стратегии Москвы. В то же время, западные аналитики в основном игнорируют подобную информацию, возможно, по причине языкового барьера.

«Важно осознавать, что действительная российская оборонная политика значительно отличается от её образа, созданного подконтрольными правительству популярными СМИ России и западными аналитиками, — пишут авторы исследования. – Эти три феномена существуют в трёх различных вселенных и практически не соотносятся друг с другом. Оборонные технологии и военные программы, которые в действительности определяют будущее российского вооружения и формируют стратегический баланс в окружающих Россию областях, практически никогда не представляют собой тайну. Об этом подробно упоминается в официальных отчётах оборонной промышленности России и в статьях профессиональных российских экспертов по обороне. Тем не менее, на эти программы и публикации популярные российские СМИ обращают мало внимания, и вместо этого фокусируются на широко освещаемых, но по большому счёту неправдоподобных концептах вооружения. На Западе их часто игнорируют и изображают Москву как возродившуюся глобальную силу, которая будет соперничать с США и с Западом по всем фронтам в мировом масштабе».

В итоге Кремль, видимо, придерживается благоразумной стратегии с учётом технических и материальных ресурсов России.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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