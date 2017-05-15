Во время демонстрации в защиту сохранения статуи героя конфедератов собравшиеся скандировали «Россия — наш друг»

Демонстранты, в числе которых были люди, называющие себя защитниками белой культуры, собрались в субботу в городе Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, в знак протеста против продажи статуи, посвященной памяти одного из генералов Конфедерации. Один политик заявил, что это событие вызвало у него ассоциацию с акциями ку-клукс-клана, которые преследовали цель запугать цветное население.

Митинг протеста начался в парке Джексона, а затем завершился вечером в парке Ли. В какой-то момент участники начали дружно скандировать фразу «Россия – наш друг», что не могло не навести на мысль о недавних заявлениях американских разведслужб, обвинявших Россию во вмешательстве в президентские выборы с целью привести к власти Дональда Трампа.

Мэр Шарлоттсвилля демократ Майк Сингер осудил акцию протеста. «Это мероприятие, включая факельное шествие в парке Ли, было либо глубоко невежественным, либо преследовало цель внушить страх нашим национальным меньшинствам. Это напоминает времена ку-клукс-клкана, – написал он в своем заявлении. – Шарлоттсвилль –доброжелательный город и подобной нетерпимости мы не приветствуем».

«Мы вовсе не сторонники господства белой расы, — заявил участник акции Орри фон Дайз. – Мы просто белые люди, которые любят и ценят свое наследие, свою культуру, свою европейскую идентичность».

«Я здесь, чтобы принять участие в этой акции в защиту нашего наследия и чтобы сказать «нет» властям Шарлоттсвилля», – заявил корреспонденту телеканала WVIR еще один участник акции Ричард Спенсер, называющий себя правым. – Вы не можете снести нашу статую, и вы не можете выбросить нас и заменить кем-то другим». Впрочем, он заявил, что это мирная акция протеста.

Об арестах среди участников акции ничего не сообщается, однако известно, что полиция вынуждена была рассеять толпу после того, как между активистами началась драка.

Городской совет Шарлоттсвилля в апреле решил продать статую генерала Конфедерации Роберта Ли. Власти также намерены переименовать местные парки, названные в честь Ли и Джексона. Статую Ли заменят монументом чернокожим рабам.

Эти события – лишь небольшая часть обширных разногласий, охвативших Юг. Сторонники перемен хотят устранить символы Конфедерации, в том числе статуи, так или иначе связанные с рабовладельцами, а также защитниками рабства, из-за расистских коннотаций. Ведь что ни говори, генерал Ли был рабовладельцем.

«Russia is our friend,» in Lee Park. pic.twitter.com/uNKMoKRegF — Allison Wrabel (@craftypanda) May 14, 2017

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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