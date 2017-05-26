80 лет назад Эдгар Кейси предсказал роль Путина в предотвращении третьей мировой

Наблюдение за происходящими сегодня геополитическими событиями подобно наблюдению за крушением поезда в замедленном действии, особенно если вы осведомлены в вопросах истории и понимаете связь между «мировыми войнами» и невидимыми силами влияния, стоящими за международной политикой и банковской системой.

Эдгар Кейси – один из самых почитаемых экстрасенсов в мире, «спящий пророк», как его называли, а кроме того многие люди считают его отцом холистической медицины. Входя по своему желанию в особое состояние сознания, подобное трансу, он мог извлекать информацию из каких-то скрытых слоев реальности, для своих пациентов или в ответ на конкретные просьбы аудитории. Он был исключительно проницателен и точен, именно поэтому его имя знакомо столь многим людям. Многое из того, что он добывал из своего «Источника», касалось конкретных медицинских проблем, однако среди колоссального объема его лекций и письменных работ есть немалое количество прозрений и пророчеств, связанных с глобальными политическими и социальными событиями.

Многие из лекций Кейси состоялись в начале 20-го века, в период двух мировых войн и великой депрессии в США, однако еще до своей смерти в 1947 году он успел увидеть, как сбылись многие из его пророчеств, включая предсказание краха фондового рынка в 1929 году, предвидение событий, связанных с обеими мировыми войнами, и даже предостережение о безвременной кончине двух американских президентов.

В серии лекций о мировых проблемах Кейси сделал много замечательных заявлений о будущем мировых финансов, мировом лидерстве, коллективной духовности и, что любопытно, о роли, которую Россия должна сыграть на стороне добра в грядущем глобальном потрясении, которое, как мы видим, сегодня разворачивается на наших глазах. Кейси предвидел, что будущие мировые кризисы будут связаны с финансами, и он указал на Россию как на «бельмо в глазу» финансовых сил, объединившихся против благополучия человечества в послевоенном мире.

Когда в 1932 году его спросили о политических и экономических тенденциях в Европе, Кейси указал на Россию: «Европа – это как разрушенный дом. Некоторое время назад происходило так, что могущественные народы попирались ради удовлетворения немногих, невзирая на право другого человека. Эти народы переживают новое рождение, и являются помехой, «бельмом в глазу», для многих в Европе». В ответ на вопрос, что же это за народ, предсказатель ответил – Россия.

Семьдесят лет спустя после поражения национал-социалистической «оси» Россия возродилась, но остальная часть мира находится в настоящее время под контролем западного глобалистского банковского картеля. Этот картель существует в виде МВФ, Всемирного банка, Банка международных расчетов, а также глобальной сети центральных банков, резервных банков, банков развития и инвестиционных банков. Они держат избранные правительства стран в состоянии бессрочного внешнего управления в рамках процедуры банкротства, а народы мира в кабальной зависимости, поскольку с математической точки зрения выплата их задолженности является в принципе невозможной.

В 2013 году Соединенные Штаты пытались вторгнуться в Сирию под заведомо ложными предлогами. Путин предотвратил вторжение США, пригрозив военным вмешательством России в конфликт, который в то время еще не пришел к тому ужасающему состоянию, которое мы видим сегодня.

После преднамеренного разрушения Украины цветной революцией финансируемой фондом Джорджа Сороса, а также десятками миллиардов долларов кредитов МВФ на военное строительство, путинская Россия оказалась единственной силой, способной разгадать кабальный замысел банков и не позволить Украине и Крыму оказаться в руках поддерживаемых Западом сил (так в тексте, прим. mixednews).

Великая шахматная доска, которой является Ближний Восток, пылает, и мир находится на острие бритвы, между реальной возможностью эскалации напряженности и начала третьей мировой войны и, как представляется, слабой надеждой на то, что мировые лидеры внезапно обретут здравый смысл и пойдут на деэскалацию обстановки.

Кейси говорил о России как о будущей «надежде мира»: «В России зарождается надежда мира, не та, о которой иногда говорят коммунисты, большевики, нет; свобода, свобода! Каждый человек будет жить для своего собрата-человека». Этот принцип уже зародился. Пройдет много лет, прежде чем он выкристаллизуется, но от России вновь будет исходить надежда для всего мира».

События в Сирии и Ираке становятся все более запутанными и разрушительными для жителей региона. Исламское государство (ДАИШ) сеет шок и трепет, обрушивая кровавый террор на христиан, сирийцев, курдов, умеренных мусульман, шиитов и многих других. ДАИШ, как всем, по-видимому, известно, финансируется и снабжается оружием Соединенными Штатами и Израилем, являясь инструментом свержения режима Асада в Сирии.

В то время как США и их союзники делают вид, что не имеют отношения к ДАИШ и не в состоянии остановить эту террористическую группировку, Путин спокойно сказал миру в недвусмысленных выражениях о западной поддержке ДАИШ и других групп наемников, которые полностью разрушили Сирию, убили сотни тысяч, если не миллионы человек, и создали в Европе искусственный кризис беженцев, который сейчас распространился и на Македонию.

Россия сумела немедленно остановить ДАИШ, уничтожив склады боеприпасов и линии снабжения. Она добилась военного успеха, которого Соединенные Штаты не хотели добиться за годы бомбовых ударов по ДАИШ. Даже американский конгрессмен-демократ Талси Хаббард спросил в свое время президента, что плохого в том, что Россия бомбит ДАИШ.

Оказывается, еще до Второй мировой войны Кейси предвидел потребность России в таком духовном развитии, которое позволит ей подняться против разрушающихся нравственных ценностей капиталистического Запада и сыграть свою роль, как великая надежда мира. В сущности Кейси, как представляется, имеет в виду Россию после испытаний, выпавших на ее долю при советской власти, и распада Советского Союза, а также необходимость для всего мира вернуться к гуманистическим ценностям, чтобы освободиться от гнета сионистских картелей, которые действуют во зло человечеству в течение многих столетий. Кейси говорит, что в это время от России будет исходить некое остро необходимое духовное лидерство, которое позволит миру совершить переход к новым ценностям, избежав гарантированного уничтожения в ходе третьей мировой войны.

Путин отнюдь не святой, и не следует недооценивать возможности для обмана, имеющиеся у любой националистической организации, однако оглядев основных игроков, действующих на мировой арене в настоящий момент, когда человеческая раса балансирует на лезвии бритвы, можно заключить, что Путин, по-видимому, в отличие от других мировых лидеров, руководствуется в своей политике здравым смыслом. А как, собственно, может выглядеть духовное лидерство в мире, который сошел с ума? Разумеется, поначалу это будет просто здравый смысл.

Кейси писал: «Аристотель заходит столь далеко, что провозглашает здравый смысл основой сознания. То есть, если общество лишено здравого смысла и в нем практически нет совести, нравственности, сопереживания, творчества, вкуса, дара рассудительности и любви, каким же образом можно управлять таким населением?»

Действия Путина в Сирии в наибольшей степени соответствуют здравому смыслу, учитывая имеющиеся варианты. Он уже, вероятно, предотвратил вторжение в Сирию со стороны Турции, остановив президента Эрдогана у границы, и в значительной степени сорвал военные планы ДАИШ. И то и другое – победы во имя здравого смысла.

Неужели Эдгар Кейси каким-то образом предвидел, что Россия заполнит здравым смыслом разрыв между духовным лидерством и гарантированным уничтожением человечества в Третьей мировой войне, которое замышляется Западом?

Говоря о нынешнем состоянии отношений между США и Россией в ходе недавнего саммита, Путин сказал, имея в виду Америку: «Вы должны подняться над бесконечным стремлением к доминированию. Вы должны прекратить действовать исходя из имперских амбиций. Прекратите отравлять умы миллионов людей». Путин обращает наше внимание на очевидную истину, о которой, похоже, никто не хочет говорить: Америка и Запад больше не обладают никаким нравственным превосходством в мире.

Кейси также высказывался по поводу будущего нравственного упадка Америки. В конце лекции о международных отношениях, которую он дал 22 июня 1944 года, менее чем за полгода до смерти, он обратился к теме духа и «греха Америки»: «Что такое дух Америки? Большинство с гордостью скажут, что это «свобода». Свобода чего? Когда вы связываете умы и сердца людей различными путями и способами, дает ли это им свободу слова? Свободу вероисповедания? Свободу от нужды? Реализуя эти принципы… Америка может хвастаться… однако эти принципы забываются… и в этом грех Америки».

Предвидел ли Кейси роль Путина как препятствия на пути кабальных планов Запада подчинить весь мир путем финансового доминирования, политической дестабилизации, превращения хаоса в новый порядок?

Кейси предвидел возможность Третьей мировой войны. Он говорил о раздорах, возникающих … «в Ливии, Египте, Анкаре и Сирии, в районах к северу от Персидского залива.

Верите ли вы в способность человеческого разума соединяться с Источником и получать информацию о будущем или нет, события выстраиваются так, что пророчества Кейси в отношении России подтверждаются. А это означает, что нам, по крайней мере, не следует слишком сильно доверять каким-либо предвзятым представлениям о том, что произойдет в ближайшие годы. А в отсутствие какого-либо здравого смысла или гуманистического лидерства, исходящего от нынешних власть предержащих, почему бы не обратиться к предсказаниям известнейшего экстрасенса?

В конце концов, однако, все, что мы можем почерпнуть у Кейси, — это лишь побуждение к действию, мудрые советы и надежды на будущее. Если вас беспокоит то, что сегодня происходит, пусть слова Кейси подтолкнут вас к действию.

Автор, штатный сотрудник сайта WakingTimes.com., пишущий под псевдонимом Бак Роджерс. Бак Роджерс – вымышленный персонаж, герой известного американского фантастического фильма.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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