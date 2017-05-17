Протокол о намерениях в области ядерной энергетики: перед встречей Путин-Моди Индия заставляет Россию поволноваться

Индия предупредила Россию, что прекратит сотрудничество со своими иностранными партнерами по разработке ядерной программы гражданского назначения, если она не сможет в ближайшее время стать полноправным членом Международной организации стран-поставщиков ядерных материалов, известной также как группа ядерных поставщиков (ГЯП). Чтобы подчеркнуть это, Нью-Дели угрожает отложить на неопределенный срок подписание протокола о намерениях по вопросу о строительстве 5 и 6 энергоблоков АЭС Куданкулам.

Поскольку Россия все более активно сотрудничает с Китаем в глобальных вопросах, Индия часто смотрит на Москву в надежде, что та убедит Пекин отказаться от своих возражений против членства Индии в упомянутой организации. Сейчас Россия обеспокоена тем, что Индия может отложить подписание протокола о намерениях, чтобы заставить Москву более активно добиваться ее приема в ГЯП.

Высокопоставленный источник подтвердил корреспонденту «Times of India, что вице-премьер России Дмитрий Рогозин, шокированный нежеланием Индии подписывать протокол о намерениях, обсуждал эту проблему с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Однако, Рогозин был вынужден покинуть страну, так и не получив каких-либо явных заверений о подписании этого соглашения.

Их встреча была проведена с целью подготовить основу для саммита на высшем уровне между премьер-министром Моди и президентом Владимиром Путиным в начале следующего месяца. Сейчас Москва обеспокоена тем, что без протокола о намерениях предстоящий саммит не принесет никаких плодов, а до него остается всего две недели. Россия остается старейшим и самым надежным партнером Индии в разработке ее программы развития ядерной энергетики.

Послание Индии в адрес России, переданное в Москву по официальным каналам приблизительно в то время, когда проходило последнее заседание ГЯП, носило, по некоторым данным, вполне откровенный характер. Нью-Дели заявил, что в случае, если Индия не будет принята в члены ГЯП в ближайшие 1-2 года, у нее не будет иного выбора, кроме как приступить к осуществлению собственной программы ядерной энергетики. Редакции «Times of India» не удалось выяснить, были ли направлены аналогичные «угрозы» США и Франции, двум другим важным партнерам в области ядерной энергетики. Однако, совершенно очевидно, что правительство рассматривает Россию как единственную крупную державу, имеющую достаточное влияние на Пекин, чтобы заставить его смягчить свою позицию по вопросу о членстве Индии в ГЯП.

«Times of India» стало известно, что несмотря на неоднократные призывы на протяжении более шести месяцев, России так и не удалось убедить Индию подписать протокол о намерениях, что изначально предполагалось сделать в кулуарах саммита в Гоа в прошлом году. Тогда было заявлено, что соглашение будет подписано к концу 2016 года, однако близится середина 2017-го, а Индия продолжает тянуть, несмотря на то, что вопросы, связанные с ценообразованием и технологией уже давно урегулированы.

Москва обеспокоена тем, что Индия не реагирует на ее просьбу о подписании протокола даже сейчас, когда до саммита Моди и Путина остаются считанные недели. Она считает сотрудничество в области ядерной энергетики одним из наиболее существенных элементов двусторонних отношений с Индией.

Индия на различных уровнях обращалась к России с просьбой убедить Пекин, который продолжает придерживаться необъективного подхода к Индии и возражает против расширения состава глобальной организации, контролирующей ядерную коммерцию.

Хотя Россия упорно пыталась обеспечить поддержку приема Индии в члены ГЯП, в Нью-Дели явно считают, что этих усилий было недостаточно, чтобы убедить Китай, который рассматривает Москву как ключевого партнера в решении этой международной проблемы. В то же время, русские, похоже, считают, что Индия лишь усложнила ситуацию, пригласив Далай-ламу на открытие храма в Аруначал-Прадеш, поскольку этот шаг приведет к ужесточению позиции Китая.

Российские интересы в настоящее время в основном совпадают с китайскими, о чем свидетельствует одобрение Москвой пекинской инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП). На этой неделе Путин лично присутствовал на конференции по ОПОП, которую Индия предпочла проигнорировать. Россия, как и несколько других соседей Индии, утверждает, что ее одобрение проекта ОПОП не имеет ничего общего со спорным Китайско-пакистанским экономическим коридором (КПЕК), который поднимает вопросы суверенитета для Индии. Стратегическое сближение России и Пакистана, проявившееся в первых совместных учениях в прошлом году, также напугало Индию.

Любопытно также, что Индия может обойтись без иностранного сотрудничества в ядерной энергетике. Представитель правительства только недавно повторил в парламенте, что к 2024 году предполагается нарастить генерируемую АЭС мощность до 15 тысяч МВт, в то время как в 2014 году этот показатель составлял 4780 МВт.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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