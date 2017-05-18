Пилот F-35 рассказывает, почему российские и китайские анти-стелс системы не смогут его остановить

С тех пор как Соединенные Штаты в 1991 году использовали Локхид F-117 «Найт Хок», чтобы сравнять с землей Багдад, в то время один из самых защищенных городов мира, Россия и другие потенциальные противники США изучают возможности противостоять малозаметным боевым самолетам.
Позже, над Сербией, один F-117 был сбит, навсегда развеяв образ так называемого «невидимого» самолета», который в течение десятилетий прославлялся американской пропагандой.
Сегодня Россия и Китай создали впечатляющие сверхвысокочастотные антенные решетки (СВЧ), а также другие интегрированные радары, которые при благоприятных обстоятельствах могут обнаружить даже самые современные и малозаметные американские истребители, такие как F-22 и F-35.
Хотя многие поспешили объявить стелс-технологию бесполезным и дорогим направлением развития ВВС США, отставной майор ВМС Дэн Флэтли рассказал Business Insider, почему пилоты самых дорогостоящих боевых машин Америки не боялись российских или китайских анти-стелс систем.
«Противники вынуждены совершить целый ряд действий для уничтожения самолета, – сказал Флэтли, бывший пилот F-35. – Тот факт, что радар может обнаружить объект, а российские СВЧ-радары могут видеть F-35, вовсе не означает, что они способны захватить цель, отследить, навести оружие и завершить эту цепочку уничтожения ударом ракеты».
«Мы не пытаемся предотвратить каждый элемент этой цепочки, просто разрываем одно из звеньев», – сказал Флэтли.
Подпись к изображению: Локхид F-117 «Найт Хок» над пустыней Невада
Таким образом, хотя инфракрасная система поиска и слежения может обнаружить F-35 и дать пилотам противника представление о том, где он находится, она не может отследить его движение и навести ракету. Это означает, что системы, на которые Россия и Китай истратили миллионы, обеспечивают только мгновенный проблеск F-35, то есть они по большому счету представляют собой просто невосполнимые бесполезные издержки.
«Мне не нужна полная незаметность», – сказал Флэтли. – Мне достаточно, чтобы вы не смогли завершить то, во что вложили огромное количество времени и денег, а также усилий, чтобы иметь возможность сбить меня».
«Люди этого не понимают», – добавил он. – Они думают, что мы говорим о полной невидимости для всех и в любое время, во всех диапазонах и на всех энергетических уровнях… Мы этого вовсе не утверждаем».
По словам Флэтли, пилоты F-35 шутят, что только у Чудо-Женщины (персонаж комиксов) есть невидимый самолет. А реальность такова, что F-35 – огромный кусок летающего металла и сплава, который может быть обнаружен радаром, расположенным в нужное время в нужном месте, но его еще нужно попробовать сбить.
Между тем, пока системы противника рыщут по небу в поисках какого-нибудь следа F-35, сам F-35 в это время видит все точки эмиссии радиолокационных импульсов и может точно определить положение противовоздушной обороны и самолетов противника.
По словам Флэтли, если прежние модели самолетов всегда представляли собой компромисс между ударной силой и живучестью, F-35 может выполнять одновременно четыре, 16 или даже 32 действия. Это означает, что в то время как воздушные и наземные источники угрозы ищут стелс-истребитель, F-35 может сбросить бомбы и уничтожить их.
«Мы абсолютно уверены в эффективности этого самолета и у нас есть много данных, подтверждающих это», – сказал Флэтли.
Таким образом, хотя российская пропаганда хвастает, что они могут видеть F-35, вышесказанное свидетельствует о том, что системы, составляющие часть их военных планов, являются бесполезными.
F-35 построен так, чтобы проникать в самые охраняемые воздушные пространства мира и выполнять свою задачу. Хотя враг не стоит на месте, делая все возможное, чтобы противостоять F-35, по словам Флэтли, он уверен, что США могут выполнить любую миссию в соответствии со своими планами.
«Считается, что F-35 будет действовать в боевой обстановке против воздушных и наземных систем защиты, и именно такие ожидания должны быть у американских налогоплательщиков и общественности», – сказал Флэтли. Он также высоко оценил усилия, которые США вложили в программу малозаметного истребителя F-35, и решительно заявил, что «мы не подведем».
Просто рыдаю…)))
Да, узбагойся! Это они для своих избирателей пишут. Видимо проблемы с набором пушечного м яса…
При живом общении во времена службы в ПВО, рядом летуны стояли, так вот, с его слов, у них нет шансов против наземной ПВО. Что то типа 20 секунд, супротив 7-8. Конечно это было более 20 лет назад…
«…«Люди этого не понимают», – добавил он. – Они думают, что мы говорим о полной невидимости для всех и в любое время, во всех диапазонах и на всех энергетических уровнях… Мы этого вовсе не утверждаем».»
Майор Флэтли открыл мне глаза. Мир для меня никогда не будет прежним.Всегда считал,что стелс-технологии делают самолёт совсем невидимым !
Что бы самолет был совсем невидимым, слой резины которым его покрывают должен быть не 0.01(2) , а 2-ва метра. И он для них не видим, а наши работают на других частотах. Так что мы их видим, это показала Югославия. А пенсионер слишком многого не знает вот и заблуждается как и любой пиндосий от своего ВЕЛИЧИЯ. ИМ ТАК ХОЦА? НУ И ФЛАГ ИМ В РУКИ