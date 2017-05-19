Выдуманная война с Россией

Америка всё ещё пытается развязать холодную войну с Россией, Россия вмешалась в выборы, Россия связана с WikiLeaks, а теперь Россия планирует ядерную войну.

Члены Комитета по безопасности и сотрудничеству в Европе Конгресса США провели в Вашингтоне собрание с говорящим названием: «Растущая российская военная угроза в Европе: оценка сложностей и принятие мер».

На встрече звучали заявления о том, что Москва «вопиющим образом нарушила условия Хельсинского заключительного акта, который запрещает угрожать или использовать силу против других государств, подрывать суверенитет, территориальную целостность или политическую самостоятельность других государств и наделяет государства правом на вступление в военные альянсы по собственному усмотрению».

Американские политики часто говорят о «российской агрессии», но по части глупости собранию Комитета не было равных.

Конкретные угрозы, конечно, не были оглашены, так как их не существует, но активно обсуждались коварные намерения Трампа и России.

В беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи Владимир Путин заявил, что Россия никогда не вмешивалась ни в политическую жизнь, ни в политические процессы других стран и пожелал, чтобы все государства действовали так же.

Путин отметил, что, к сожалению, происходит обратно противоположное, и продолжительное время ведутся попытки вмешаться во внутренний политический процесс России.

Популярные СМИ продолжают безосновательно и яростно подвергать Путина нападкам.

Президент США Дональд Трамп считает себя жертвой «величайшей за всю историю Америки политической охоты на ведьм», имея в виду расследование его связи с Россией.

Также Трампа обвиняют в том, что он поделился секретной информацией с российским дипломатом во время их встречи в Белом доме.

Эти обвинения отрицают и в Вашингтоне, и в Москве, а Путин в среду предложил опубликовать стенограмму разговора и заявил об американской «политической шизофрении».

Трамп рассказал, что на встрече были рассмотрены проблемы терроризма и безопасности авиаперелётов, на обсуждение которых с Россией он имеет «полное право». В четверг прокомментировать ситуацию попросили и Лаврова.

Во время визита на Кипр Лавров рассказал прессе, что на сплетни не обращает внимания, но американские газеты читает. По его словам, полтора-два месяца назад Администрация Трампа приняла решение запретить пассажирам из семи стран Среднего Востока брать на борт самолёта электронные устройства, и никакой тайны в этом нет.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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