Готов ли Трамп сотрудничать с Россией на Ближнем Востоке?

«Хореография» первого дня визита американского президента Дональда Трампа превзошла самые смелые ожидания Саудовской Аравии. Соединенные Штаты и саудовское королевство 20 мая подписали 110-миллиардную сделку о поставке вооружений (350 миллиардов на ближайшее десятилетие), сделали объявление о саудовских инвестициях в инфраструктурные проекты США на сумму 40 миллиардов долларов, а также заявили о новом американо-саудовском партнерстве в регионе. На следующий день Трамп выступил с речью, в которой была затронута «растущая озабоченность терроризмом, распространением исламского радикализма и ролью Ирана в финансировании того и другого». Кроме того, Трамп призвал региональных партнеров США «взять на себя большую ответственность и сыграть гораздо более важную роль в борьбе против терроризма на Ближнем Востоке».

Во время пресс-конференции госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Саудовской Аравии Али аль-Джубейр, казалось, выражали единую позицию в отношении Ирана. Тиллерсон назвал поставку вооружений Эр-Рияду средством борьбы против «враждебного влияния Ирана». Хотя госсекретарь США заявил о предпочтительности политического разрешения конфликта в Йемене, он поддержал дополнительное военное давление Саудовской Аравии на вооруженные группировки хуситов, поддерживаемые Ираном. По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время Йемен страдает от беспрецедентно стремительного распространения холеры и «масштабного ущерба системе канализации и электроснабжения, который привел к загрязнению воды».

Согласно предположениям экспертов, в Иерусалиме Трамп будет строить свою позицию на основе общей обеспокоенности стран Персидского залива и Израиля по поводу Ирана. При этом подчеркивается, что Израиль полон решимости не допустить передачи Хезболле какого-либо оружия, способного нарушить равновесие сил.

Может возникнуть вопрос, учитывает ли Трамп действия России в своих региональных планах. Визит Трампа может быть расценен как признак новой тенденции, суть которой заключается в том, что США укрепляют свои связи с Израилем и традиционными суннитскими союзниками, такими как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские эмираты, чтобы оказать давление на Иран и оказать поддержку израильско-палестинскому мирному соглашению, в то же время предоставляя России играть ведущую роль в отношениях с шиитской «осью сопротивления», включающей Иран, Сирию и Хезболлу, в поисках дипломатических средств урегулирования региональных конфликтов.

Иран вряд ли будет всерьез напуган спектаклем в Эр-Рияде, и, разумеется, никаких договоренностей с Ираном или Сирией не может быть достигнуто без помощи российского президента Владимира Путина, имеющего прямую связь с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Убедительное переизбрание Хасана Рухани на посту президента Ирана 19 мая – это победа так называемых умеренных сил, которые теперь будут пользоваться поддержкой Рухани. Важно понимать, что в отсутствие дипломатического процесса народы Йемена и Сирии в ближайшие годы могут ожидать еще большие страдания.

И это возвращает нас к встрече 10 мая в Белом Доме между Трампом и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Основное внимание американских СМИ было сосредоточено на том, что Трамп, возможно, сказал представителю России о бывшем директоре ФБР Джеймсе Коми, а также на вопросе об уместности передачи Трампом важной информации, полученной от израильской разведки, относительно террористических планов группировки ДАИШ. Советник по национальной безопасности Герберт МакМастер, присутствовавший на встрече, охарактеризовал обмен информацией между Трампом и Лавровым как «вполне уместный». Обозреватель израильской газеты «Маарив» Бен Каспит писал на прошлой неделе о том, что Соединенные Штаты и Израиль действовали быстро с целью избежать любых сбоев в сотрудничестве между разведслужбами.

Однако, Сирия и Иран также вошли в повестку дня встречи Трампа и Лаврова. Белый Дом заявил, что «Трамп акцентировал необходимость сотрудничества с целью положить конец конфликту в Сирии, в частности подчеркнув, что Россия должна обуздать режим Асада, Иран и его ставленников… Он также поднял вопрос о более широком сотрудничестве по разрешению конфликтов на Ближнем Востоке и в других местах. Кроме того, президент США выразил желание наладить более дружественные отношения между Соединенными Штатами и Россией».

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд намекнул 19 мая на возможное «разделение труда» с русскими в Сирии, отметив при этом прогресс в снижении вероятности возникновения конфликта между американскими и российскими военными. «Нам нужны русские, чтобы… работать с режимом, чтобы урегулировать спорные вопросы, касающиеся наших действий. На сегодняшний день эта проблема является весьма сложной. Однако, пока нам удавалось избежать конфликта… У нас было предложение о сотрудничестве с русскими прямо сейчас. Я не буду делиться подробностями. Однако, суть в том, что русские так же как и мы крайне заинтересованы в том, чтобы избежать конфликта и обеспечить возможность продолжения военной кампании против ДАИШ», – сказал Данфорд.

Обозреватель Al Monitor Лаура Розен сообщает, что всего через пять дней после встречи Трампа и Лаврова произошла мало кем замеченная перемена, и «Белый дом заявил, что готов работать не только с Россией, но и с Ираном, чтобы попытаться положить конец массовым убийствам в Сирии, а также продвигать политический переходный процесс, если он поможет положить конец зверствам Асада. Ранее Трамп раскритиковал ядерную сделку с Ираном и поддержал призывы к введению дополнительных санкций в связи с иранской ракетной программой. «Соединенные Штаты остаются открытыми для работы как с Россией, так и с Ираном, чтобы найти решение, которое приведет к восстановлению стабильной и единой Сирии, – сказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер 15 мая. – Но для того, чтобы мы могли сотрудничать с целью положить конец насилию в Сирии, Россия и Иран должны признать зверства режима Асада и использовать свое влияние, чтобы остановить их».

Хотя замечания Тиллерсона в Саудовской Аравии вряд ли можно назвать приглашением к диалогу, госсекретарь США сказал: «Что касается того, подниму ли я телефонную трубку, отвечу, что я никогда не выключаю свой телефон для тех, кто хочет говорить или вести продуктивную беседу… По всей вероятности, мы (Иран и США) поговорим, в свое время».

Ранее аналитики высказывали предположение, что сдвиг в отношениях между Израилем и Ираном «не так уж нереален, если учесть ту роль, которую Россия может сыграть как посредник. Соединенные Штаты не обладают всеми необходимыми рычагами, чтобы организовать сделку между Израилем и Хезболлой. Любые переговоры по поводу Хезболлы будут идти через Дамаса и Тегеран, и здесь снова мы сталкиваемся с новой ролью Москвы, с ее вновь обретенным авторитетом в Дамаске, Тегеране, Иерусалиме и Вашингтоне». Израильский министр обороны Авигдор Либерман в феврале сказал в интервью Бену Каспиту, что он не уверен в поддержке России стремления Израиля добиться ухода сил Ирана и Хезболлы из Сирии, и в то же время признает необходимость координации действий между США и Россией. Израиль, по словам Либермана, находится в «сложном и запутанном диалоге» с Россией.

Сложившиеся в последнее время тенденции, позволяющие надеяться на некий новый старт, остаются хрупкими и в конечном счете зависят от мужества и убеждений лидеров, готовых пойти на риск и изменить курс. Сотрудничество между Соединенными Штатами и Россией имеет решающее значение для завершения кризиса в Сирии. Известный израильский журналист Акива Эльдар написал в прошлом месяце: «Если существует общий знаменатель, способный перевесить все споры между США и Россией – это вера в необходимость разрешения арабо-израильского конфликта, который возник вследствие холодной войны. В кои-то веки Израиль может показать этим двум державам путь к миру».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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