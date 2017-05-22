Силы российской армии прибывают в южную Сирию

Российские воздушно-десантные войска и войска специального назначения на этой неделе прибыли в мухафазу Эс-Сувайда на юге Сирии, ранее американские военные атаковали конвой проправительственных сил вблизи иракской границы. Об этом порталу Al-Masdar News сообщил источник среди военных.

Российские военные будут осуществлять поддержку правительственных сил на юге Сирии и предотвратят потенциальную угрозу со стороны войск США и Иордании, которые расположились в мухафазах Эс-Сувайда и Хомс.

Согласно информации некоторых журналистов, находящихся в южной Сирии, российские войска планируют создать базу вблизи границы мухафазы Эс-Сувайда и Иордании, однако Al-Masdar News не удалось найти подтверждение этим данным.

Также распространяются слухи о перебазировании 31-ой бригады ВДВ, которая по неофициальной информации вступит в контакт с противником и поможет правительственным войскам предотвратить пересечение границы иракцами.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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