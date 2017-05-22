Силы российской армии прибывают в южную Сирию

Текущие события Версия для печати

Russian-Army-768x445-1-696x403

Российские воздушно-десантные войска и войска специального назначения на этой неделе прибыли в мухафазу Эс-Сувайда на юге Сирии, ранее американские военные атаковали конвой проправительственных сил вблизи иракской границы. Об этом порталу Al-Masdar News сообщил источник среди военных.

Российские военные будут осуществлять поддержку правительственных сил на юге Сирии и предотвратят потенциальную угрозу со стороны войск США и Иордании, которые расположились в мухафазах Эс-Сувайда и Хомс.

Согласно информации некоторых журналистов, находящихся в южной Сирии, российские войска планируют создать базу вблизи границы мухафазы Эс-Сувайда и Иордании, однако Al-Masdar News не удалось найти подтверждение этим данным.

Также распространяются слухи о перебазировании 31-ой бригады ВДВ, которая по неофициальной информации вступит в контакт с противником и поможет правительственным войскам предотвратить пересечение границы иракцами.


Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров

1 балл2 балл3 балла4 балла5 балла (Голосов нет)
Loading...Loading...

Понравилась статья?
Поделись с друзьями!

Нравится
x

Приглашаем к сотрудничеству всех, кто хочет попробовать свои силы в переводе. Пишите.
Система Orphus: Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *